Снесут конкурентов: Илон Маск считает китайские электромобили угрозой автопрому

По мнению Маска, китайские электромобили являются наиболее конкурентоспособными. Они могут быть успешными на мировом авторынке.

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Илон Маск признался, что побаивается конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей. СЕО Tesla поддерживает сохранении пошлин и других торговых барьеров для дешевых электрокаров из Поднебесной. Об этом он заявил о время выступления в Сан-Франциско, сообщает агентство Reuters.

По словам Илона Маска, именно автопроизводители из Китая создают самые конкурентоспособные электрокары, которые могут быть успешными и за пределами своей родины. Он считает, что если бы не торговые барьеры, то китайские компании "снесли бы" западных конкурентов.

Электромобили BYD уже стали популярнее, чем Tesla Фото: BYD Auto

Кроме того, Маск отметил, что пока не видит возможности сотрудничества Tesla с компаниями из Поднебесной, но готов допустить китайские электромобили к сети зарядных станций Supercharger.

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Опасения Илона Маска не беспочвенны. Как известно, в четвертом квартале 2023 года китайская корпорация BYD Auto уже обошла Tesla и стала крупнейшим производителем электромобилей в мире.

Ранее стало известно, что для конкуренции с доступными китайскими моделями в Tesla разрабатывают недорогой электрокар за $25 000. Кроссовер с рабочим названием Redwood должен появиться в 2025 году.

Также Фокус сообщал, что спрос на электромобили из Китая резко вырос и в Украине.