Обходил санкции в Британии: в Лондоне могли задержать экс-"губернатора" Севастополя, — СМИ

По словам автора материала, Дмитрий Овсянников обходил ограничения и отмывал деньги, за что и мог получить обвинение от британского Национального агентства по борьбе с преступностью.

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Бывшего так называемого "губернатора" оккупированного Севастополя в Крыму могли задержать в Великобритании. Речь идет про Дмитрия Овсянникова, о чем сообщили в бумажной версии газеты The Times, передает The Insider 31 января.

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Произойти задержание экс-главы оккупационной администрации Севастополя и бывшего заместителя федерального министра промышленности могло еще на прошлой неделе в его доме в Лондоне.

Авторы материала отметили, что Национальное агентство по борьбе с преступностью выдвинуло 46-летнему мужчине обвинение в нарушении санкций и отмывании денег. Тот регулярно обходил ограничения и даже открыл себе счет в Лондонском банке.

Также у Дмитрия Овсянникова могли обнаружить четыре платежа на общую сумму в 65 тысяч стерлингов и он хранил 77,5 тысяч фунтов стерлингов преступной наличности.

"Овсянников является санкционным лицом в Великобритании, что накладывает ограничения на его доступ к деньгам и финансовым услугам", — заявил автор материала.

В отношении Дмитрия Овсянникова с 2017 года действовали санкции Европейского Союза, которые в прошлом году были сняты. В то же время, в Великобритании ограничения продолжали действовать.

Дмитрий Овсянников: что известно

На должности так называемого "губернатора" Севастополя Крымского полуострова мужчина пробыл с 2017 по 2019 год. Отстранили его из-за растрата бюджетных денег. В материалах главного контрольного управления говорится о крупных финансовых нарушениях, произошедших при Овсянникове.

В ноябре 2020 года Дмитрий Овсянников устроил дебош в аэропорту городе Ижевск, в результате чего на него составили административный протокол, передает издание "РБК". Будучи на тот момент заместителем министра промышленности и торговли России он был оштрафован, а также снят с должности. Позже его исключили из партии "Единая Россия".

Напомним, 25 января сообщалось, что в Таиланде задержали участников российской группы "Би-2". Они хотели выступить на курорте Пхукет, но при этом не имели разрешения на работу. После судебного заседания и уплаты штрафа им необходимо покинуть страну