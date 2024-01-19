Спрятал в трусах: известного российского актера задержали с пакетом наркотиков, — СМИ (фото)

Патрульные остановили такси, в котором находился 41-летний Анатолий Руденко. Последний якобы вел себя подозрительно, из-за чего правоохранители решили его обыскать.

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Известного российского актера Анатолия Руденко задержали с наркотиками в центре Москвы. Об этом сообщает российский телеграм-канал Shot.

Вечером, 17 января, патрульные остановили на улице Антонова-Овсиенко такси, в котором находился 41-летний актер. Последний якобы вел себя подозрительно, из-за чего правоохранители решили его осмотреть. В его нижнем белье пакетик с белым веществом.

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"Артист приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 г мефедрона. Его доставили в ОВД Пресненского района столицы. Актер рассказал, что пакетик нашел на улице, и принял за яд для собак, а дальше ему рассказали, что это на самом деле. Избавляться от него он не стал, но и продавать "меф" он также не собирался, — пишет Shot.

Актеру, с которым проводят следственные действия, грозит до 3 лет тюрьмы. Против Руденко могут возбудить дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ — "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств".

Руденко в полиции

Мать задержанного с наркотиками актера Анатолия Руденко прокомментировала ситуацию РЕН-ТВ. Женщина заявила, что ее 41-летнего сына могли подставить.

"Я никогда не видела сына даже пьяным, о наркотиках вообще не может идти речь. Наша семья имеет безупречную репутацию", — сказала она.

То, что произошло с Анатолием Руденко она назвала "полным фейком".

Напомним, что российский актер Охлобыстин попал под обстрел на оккупированном Донбассе. Когда он находился неподалеку от линии фронта, в него попала пуля.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ признал "иноагентом" актера Артура Смольянинова . Российский актер заявил, что если бы участвовал в войне, то на стороне Украины.