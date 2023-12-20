"Поймал пулю": российский актер Охлобыстин попал под обстрел на оккупированном Донбассе

Дочь пропагандиста гордится действиями отца, который приобщился к преступлениям оккупантов в Украине. Рассказала, что он регулярно бывает у линии фронта.

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Российский актер и сторонник президента РФ Иван Охлобыстин посетил оккупированную часть Донецкой области. Когда он находился неподалеку от линии фронта, в него попала пуля. Об инциденте написала его дочь Евдокия Батариэли-Охлобыстина на странице Instagram.

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Евдокия сообщила в stories, что отец уже не впервые побывал на Донбассе. В поездке его сопровождала жена — они везли гуманитарную помощь, которую организовали три пророссийских общественных организации.

Охлобыстин попал под обстрел, утверждает его дочь. По ее словам, россиянин был в бронежилете, поэтому, вероятно, не сильно пострадал. Добавила, что гордится тем, что ее отец присоединился к действиям российских оккупантов в Донецкой области Украины.

Информация о ситуации с Охлобыстиным Фото: Скриншот

В заметке дочери Охлобыстина не указано, на каком именно отрезке фронта на востоке Украины произошел обстрел.

Охлобыстин на Донбассе — детали биографии

Отметим, Охлобыстин — актер, который снимался в ряде развлекательных фильмов РФ, некоторое время был священником Русской православной церкви, но потом вернулся к актерству. Россиянин активно поддерживает президента РФ Владимира Путина. В частности, приобщается к пропагандистским мероприятиям, например, выступал на Красной площади в Москве, где выкрикнул"Гойда" с призывом убивать украинцев. В первые месяцы российского вторжения мужчина посетил оккупированный Донецк — его сфотографировали в военной форме. В СМИ опубликовали его заявление:"я радуюсь", — сказал актер. Однако воевать не захотел — занялся подвозом "гуманитарной помощи" населению, которое попало в российскую оккупацию. Кроме того, бойцы ВСУ летом 2023 года обнаружили молитвенник, созданный при участии актера-экссвященника. На страницах книги — молитвы о том, как россиянину выжить на войне.

Напоминаем, 20 декабря росСМИ опубликовали сообщение о смерти несуществующего писателя. В качестве иллюстрации разместили фотографию норвежского музыканта. Между тем граждане РФ все больше хотят избежать попадания на фронт. Например, прилагают максимум усилий, чтобы демобилизоваться после ранения.