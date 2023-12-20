"Спіймав пулю": російський актор Охлобистін потрапив під обстріл на окупованому Донбасі

Донька пропагандиста гордиться діями батька, який долучився до злочинів окупантів в Україні. Розповіла, що він регулярно буває біля лінії фронту.

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Російський актор і прибічник президента РФ Іван Охлобистін відвідав окуповану частину Донецької області. Коли він перебував неподалік від лінії фронту, в нього влучила куля. Про інцидент написала його донька Євдокія Батаріелі-Охлобистіна на сторінці Instagram.

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Євдокія повідомила у stories, що батько вже не вперше побував на Донбасі. У поїздці його супроводжувала дружина — вони везли гуманітарну допомогу, яку організували три проросійських громадських організації.

Охлобистін потрапив під обстріл, стверджує його донька. З її слів, росіянин був у бронежилеті, тому, ймовірно, не сильно постраждав. Додала, що гордиться тим, як її батько долучився до дій російських окупантів у Донецькій області України.

Інформація про ситуацію з Охлобистіним Фото: Скриншот

У дописі доньки Охлобистіна не вказано, на якому саме відтинку фронту на сході України відбувся обстріл.

Охлобистін на Донбасі — деталі біографії

Зазначимо, Охлобистін — актор, який знімався у низці розважальних фільмів РФ, певний час був священником Російської православної церкви, але потім повернувся до акторства. Росіянин активно підтримує президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, долучається до пропагандистських заходів, наприклад, виступав на Красній площі у Москві, де вигукнув "Гойда" з закликом убивати українців. У перші місяці російського вторгнення чоловік відвідав окупований Донецьк — його сфотографували у військовій формі. У ЗМІ опублікували його заяву: "я радію", — сказав актор. Однак воювати не схотів — зайнявся підвезенням "гуманітарної допомоги" населенню, яке потрапило в російську окупацію. Крім того, бійці ЗСУ влітку 2023 року виявили молитовник, створений за участю актора-екссвященника. На сторінках книги — молитви про те, як росіянину вижити на війні.

Нагадуємо, 20 грудня росЗМІ опублікували повідомлення про смерть неіснуючого письменника. Як ілюстрацію розмістили світлину норвезького музиканта. Між тим громадяни РФ все більше хочуть уникнути потрапляння на фронт. Наприклад, докладають максимум зусиль, щоб демобілізуватись після поранення.