Сховав у трусах: відомого російського актора затримали з пакетом наркотиків, — ЗМІ (фото)

Патрульні зупинили таксі, в якому перебував 41-річний Анатолій Руденко. Останній нібито поводився підозріло, через що правоохоронці вирішили його обшукати.

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Відомого російського актора Анатолія Руденка затримали з наркотиками в центрі Москви. Про це повідомляє російський телеграм-канал Shot.

Увечері, 17 січня, патрульні зупинили на вулиці Антонова-Овсієнка таксі, в якому перебував 41-річний актор. Останній нібито поводився підозріло, через що правоохоронці вирішили його оглянути. У його спідній білизні пакетик з білою речовиною.

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"Артист приклеїв скотчем до паху пакетик, усередині якого було 0,57 г мефедрону. Його доправили до ОВС Пресненського району столиці. Актор розповів, що пакетик знайшов на вулиці, і сприйняв за отруту для собак, а далі йому розповіли, що це насправді. Позбуватися його він не став, але й продавати "меф" він також не збирався, — пише Shot.

Актору, з яким проводять слідчі дії, загрожує до 3 років в'язниці. Проти Руденка можуть порушити справу за ч. 1 ст. 228 КК РФ — "Незаконне зберігання без мети збуту наркотичних засобів".

Руденко в поліції

Мати затриманого з наркотиками актора Анатолія Руденка прокоментувала ситуацію РЕН-ТВ. Жінка заявила, що її 41-річного сина могли підставити.

"Я ніколи не бачила сина навіть п'яним, про наркотики взагалі не може йтися. Наша сім'я має бездоганну репутацію", — сказала вона.

Те, що сталося з Анатолієм Руденком вона назвала "повним фейком".

Нагадаємо, що російський актор Охлобистін потрапив під обстріл на окупованому Донбасі. Коли він перебував неподалік від лінії фронту, в нього влучила куля.

Раніше повідомлялося, що Мін'юст РФ визнав "іноагентом" актора Артура Смольянінова. Російський актор заявив, що якби брав участь у війні, то на боці України.