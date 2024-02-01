Обходив санкції в Британії: у Лондоні могли затримати колишнього "губернатора" Севастополя, — ЗМІ

За словами автора матеріалу, Дмитро Овсянніков обходив обмеження і відмивав гроші, за що й міг отримати звинувачення від британського Національного агентства з боротьби зі злочинністю.

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Колишнього так званого "губернатора" окупованого Севастополя в Криму могли затримати у Великій Британії. Йдеться про Дмитра Овсяннікова, про що повідомили в паперовій версії газети The Times, передає The Insider 31 січня.

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Відбутися затримання ексголови окупаційної адміністрації Севастополя і колишнього заступника федерального міністра промисловості могло ще минулого тижня в його будинку в Лондоні.

Автори матеріалу зазначили, що Національне агентство по боротьбі зі злочинністю висунуло 46-річному чоловікові звинувачення в порушенні санкцій і відмиванні грошей. Той регулярно обходив обмеження і навіть відкрив собі рахунок у Лондонському банку.

Також у Дмитра Овсяннікова могли виявити чотири платежі на загальну суму в 65 тисяч стерлінгів і він зберігав 77,5 тисяч фунтів стерлінгів злочинної готівки.

"Овсянніков є санкційною особою у Великій Британії, що накладає обмеження на його доступ до грошей і фінансових послуг", — заявив автор матеріалу.

Щодо Дмитра Овсяннікова з 2017 року діяли санкції Європейського Союзу, які торік були зняті. Водночас, у Великій Британії обмеження продовжували діяти.

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На посаді так званого "губернатора" Севастополя Кримського півострова чоловік пробув з 2017 по 2019 рік. Відсторонили його через розтрату бюджетних грошей. У матеріалах головного контрольного управління йдеться про великі фінансові порушення, що сталися за Овсяннікова.

У листопаді 2020 року Дмитро Овсянніков влаштував бешкет в аеропорту міста Іжевськ, унаслідок чого на нього склали адміністративний протокол, передає видання "РБК". Будучи на той момент заступником міністра промисловості і торгівлі Росії, він був оштрафований, а також знятий з посади. Пізніше його виключили з партії "Единая Россия".

Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, що в Таїланді затримали учасників російського гурту "Би-2". Вони хотіли виступити на курорті Пхукет, але при цьому не мали дозволу на роботу. Після судового засідання і сплати штрафу їм необхідно покинути країну