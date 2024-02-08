Пятеро пропавших морпехов найдены мертвыми после крушения вертолета в США, — CBS (карта)

Официальные лица заявили, что расследование катастрофы продолжается, о причинах и подробностях крушения пока неизвестно.

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Пятеро американских морских пехотинцев, пропавших без вести во время перелета из Невады в Калифорнию, были найдены мертвыми. Об этом сообщили официальные лица 8 февраля утром, пишет CBS News.

Как отмечает телеканал, личности погибших военнослужащих не разглашаются в рамках стандартной военной процедуры. Известно только, что они, согласно информации Корпуса морской пехоты, были приписаны к 361-й эскадрилье тяжелых вертолетов, сообщили в Корпусе морской пехоты.

Что произошло с вертолетом СН-53Е

По данным официальных лиц, морские пехотинцы проводили учения и перелетали на вертолете CH-53E Super Stallion с базы ВВС Крич в округе Кларк, штат Невада, на авиабазу морской пехоты Мирамар в Сан-Диего, штат Калифорния. По сведениям Корпуса морской пехоты, вертолет сообщил о своем последнем известном местонахождении около 23:30 во вторник, 6 февраля, а об опоздании сообщили около часа ночи в среду, 7 февраля.

Фото: CBC News

По словам официальных лиц, разбившийся вертолет был найден в гористой труднопроходимой местности к востоку от Сан-Диего. Поисково-спасательные бригады, а также федеральные и местные агентства искали морских пехотинцев, пока дождь и снег усиливались по всему региону. Погодные условия осложнили поисковые работы: департамент шерифа округа Сан-Диего заявил, что сильная облачность помешала ему развернуть свой вертолет. Лесная служба США и Пограничный патруль США также участвовали в поисковой операции, поскольку место крушения вертолета находится недалеко от границы США и Мексики.

Официальные лица заявили, что предпринимаются усилия по извлечению тел морских пехотинцев и оборудования из вертолета. Расследование катастрофы продолжается.

Вертолет CH-53 Sea Stallion — что известно

Это тяжелый транспортный вертолет, построенный компанией Sikorsky Aero Engineering Corporation. Впервые поднялся в воздух в 1964 году. Всего было построено 522 вертолета всех модификаций.

В 1968 году на вертолете под управлением подполковника ВВС США Роберта Гэя и летчика-испытателя компании Sikorsky Aero Engineering Corporation Байрона Грэма были исполнены фигуры высшего пилотажа бочка и мертвая петля.

В мае 2014 года компанией Sikorsky Aero Engineering Corporation была представлена новая модификация вертолета CH-53K King Stallion.

Технические характеристики:

экипаж — 3 человека;

пассажировместимость — 38 солдат или 24 раненых;

максимальгная скорость — 307 км/ч;

максимальная взлетная масса — 19 051 кг.

Аварии и катастрофы

В онлайн-энциклопедии "Википедия" приводится неполный список крушений с эттим вертолетом Sikorsky Aero Engineering Corporation.

10 мая 1977 года вертолет ВВС Израиля влетел в холм в Синае. В результате крушения 54 человека погибло.

В 2006 году два CH-53 разбились в Аденском заливе.

В январе 2012 года во время крушения вертолета CH-53 Sea Stallion в южной части Афганистана погибло 6 американских морских пехотинцев.

8 января 2014 года вертолет ВМС США MH-53E Sea Dragon с пятью членами экипажа на борту разбился у американского города Норфолк. Четверых человек спасли из океана, двое из них впоследствии скончались. Поиски пятого члена экипажа не увенчались успехом.

14 января 2016 года два вертолета CH-53 Sea Stallion столкнулись в районе острова Оаху; на каждом вертолете летели по шесть человек.

11 октября 2017 года вертолет CH-53 совершил аварийную посадку в жилом районе недалеко от военной базы США "Футемма" в префектуре Окинава.

13 декабря 2017 года в городе Гинован префектуры Окинава. На спортивную площадку начальной школы упал иллюминатор, отвалившейся от пролетающего мимо военного вертолета СН-53.

Апрель 2018 года: CH-53 Sea Stallion потерпел крушение в США на границе с Мексикой; известно о четырех жертвах катастрофы, военнослужащих Корпуса морской пехоты.

26 ноября 2019 года: в Израиле, в результате возгорания двигателя потерпел крушение CH-53 "Ясур" с 3 членами экипажа и 11 военнослужащими на борту.

3 сентября 2020 года в 14:00 CH-53E КМП США загорелся и был уничтожен после аварийной посадки в Снидс-Ферри Северной Каролины. Экипаж успел покинуть вертолет.

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