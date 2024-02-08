В Испании подростков из России 13 и 16 лет подозревают в убийстве приемной матери (фото)

По предварительным сведениям, 16-летний тинейджер ударил женщину острым предметом в область шеи. Затем они попытались инсценировать свое похищение.

Related video

В Испании двух подростков, которых усыновили в РФ, заключили под стражу по подозрению в убийстве приемной матери. Накануне вечером, 7 февраля, женщину нашли в багажнике автомобиля. Со связанными руками. Кляпом во рту. И ножевыми ранениями. Об этом сообщает The Daily Mail.

48-летнюю Сильвию Лопес обнаружили мертвой в Кастро-Урдиалесе (провинция Кантабрия). Машина с телом стояла в гараже. Впоследствии Гражданская гвардия Испании задержать двух ее сыновей.

Произошедшее расследуют как убийство, а детей 13 и 16 лет арестовали после звонка бабушке.

По предварительным итогам, 16-летний подросток ударил женщину острым предметом в область шеи. Затем они решили всех обмануть и инсценировать свое похищение.

По испанскому законодательству, 13-летнему подростку нельзя предъявить обвинение. Его передали органам опеки, где с ним будет работать команда психологов и медицинских работников.

Полиция осматривает место преступления в северном районе Испании

Полиция работала всю ночь после сообщений о похищении детей и найденного тела в населенном пункте недалеко от крупного города Сантандер.

Ночью установили блокпосты в попытки, а следователи изучали обстоятельства произошедшего.

Поскольку отец женщины ночью уехал из города на работу, его исключили из списка возможно причастных к этому делу лиц. Узнав о смерти дочери, мужчина был потрясен и вначале не верил.

Сильвия Лопес

На расставленных КПП правоохранители останавливали и обыскивали проезжающие автомобили. В конечном итоге детей нашли в парке Котолино, в холмистой местности.

Сообщается, что когда одного задерживали, второй попытался бежать. По данным местных СМИ, они не дали признательных показаний. Официальные комментарии ожидаются позже.

Представитель регионального правительства заявил сегодня утром, что старший брат подозревается в убийстве Лопес.

"Мы потрясены и скорбим. Ужасно, что происходят подобные вещи", — заявила мэр города Сусана Херран. Она также сообщила, что отец мальчиков находился на работе, когда произошло предполагаемое убийство.

Напомним, что 7 февраля после убийства рома на Закарпатье родственники погибшего вышли на митинг возле здания суда.

Также сообщалось, что в Намибии полиция обвинила популярного тиктокера в убийстве девушки.