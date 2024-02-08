В Іспанії підлітків із Росії 13 й 16 років підозрюють у вбивстві прийомної матері (фото)

За попередніми відомостями, 16-річний тінейджер ударив жінку гострим предметом у ділянку шиї. Потім вони спробували інсценувати своє викрадення.

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В Іспанії двох підлітків, яких усиновили в РФ, узяли під варту за підозрою в убивстві названої матері. Напередодні ввечері, 7 лютого, жінку знайшли в багажнику автомобіля зі зв'язаними руками, кляпом у роті й ножовими пораненнями. Про це повідомляє The Daily Mail.

48-річну Сільвію Лопес виявили мертвою в Кастро-Урдіалесі (провінція Кантабрія). Машина з тілом стояла в гаражі. Згодом Цивільна гвардія Іспанії затримала двох її синів.

Те, що сталося, розслідують як убивство, а дітей 13 й 16 років заарештували після дзвінка бабусі.

За попередніми підсумками, 16-річний підліток ударив жінку гострим предметом у ділянку шиї. Потім вони вирішили всіх обдурити й інсценувати своє викрадення.

За іспанським законодавством, 13-річного підлітка не можна обвинуватити. Його передали органам опіки, де з ним працюватиме команда психологів і медичних працівників.

Поліція оглядає місце злочину в північному районі Іспанії

Поліція працювала всю ніч після повідомлень про викрадення дітей і знайденого тіла в населеному пункті недалеко від великого міста Сантандер.

Уночі встановили блокпости, а слідчі вивчали обставини події.

Оскільки батько жінки вночі виїхав із міста на роботу, його виключили зі списку можливо причетних до цієї справи осіб. Дізнавшись про смерть доньки, чоловік був приголомшений і спочатку не вірив.

Сільвія Лопес

На розставлених КПП правоохоронці зупиняли й обшукували автомобілі, що проїжджали. Зрештою дітей знайшли в парку Котоліно, у горбистій місцевості.

Повідомляють, що коли одного затримували, другий спробував утекти. За даними місцевих ЗМІ, вони не дали свідчень. Офіційні коментарі очікуються пізніше.

Представник регіонального уряду заявив сьогодні вранці, що старшого брата підозрюють у вбивстві Лопес.

"Ми приголомшені та сумуємо. Жахливо, що відбуваються такі речі", — заявила пані мер міста Сусана Херран. Вона також повідомила, що батько хлопчиків перебував на роботі, коли сталося ймовірне вбивство.

Нагадаємо, що 7 лютого після вбивства рома на Закарпатті родичі загиблого вийшли на мітинг біля будівлі суду.

Також повідомлялося, що в Намібії поліція звинуватила популярного тіктокера в убивстві дівчини.