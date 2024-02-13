В Москве горит завод "МиГ": огонь охватил два этажа, – росСМИ (фото, видео)

По данным российского медиа Baza, возгорание произошло на 2 и 3-м этажах здания, а очаг находится в реконструируемом цехе, который примыкает к действующему корпусу предприятия.

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В столице России Москве на Ленинградском шоссе горит завод "МиГ". Об этом сообщает российское медиа Baza.

По данным росСМИ, огонь начался в реконструируемом цехе, примыкающем к действующему корпусу предприятия.

"По данным "Базы", возгорание произошло на 2 и 3-м этажах здания — причина пожара пока остается неизвестной. Площадь пожара — 70 квадратных метров. На данный момент проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода", — говорится в сообщении российских журналистов.

По данным российского медиа SHOT, возгорание якобы локализовали, обошлось без пострадавших.

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Отметим, что фото или видео с места не публиковались. Также инцидент не комментировали представители МЧС России, городские власти Москвы и силовые ведомства.

Напомним, 13 февраля росСМИ также сообщали о ярком зареве, которое наблюдали местные жители Москвы. Сообщалось, что это произошло в районе Московского нефтеперерабатывающего завода. Подробностей об этом инциденте также не поступало.

Напомним также, ночью 9 февраля российские объекты атаковали 19 дронов: в Курской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае и Черном море. В Telegram SHOT сообщили, что после атаки беспилотника на Ильском НПЗ в Краснодарском крае возник сильный пожар. По информации журналистов, дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода примерно в 2 часа ночи. Произошли взрыв и возгорание.