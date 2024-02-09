"Это справедливость и она будет продолжаться": в ГУР отреагировали на атаки по российским НПЗ

По словам представителя разведки Андрея Юсова, люди, которые "с мечом прошли к нам, от меча будут страдать". Он уточнил, что речь идет обо всех объектах противника, которые привлекают в поддержке оккупационного корпуса и военно-промышленного комплекса.

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Атаки по объектам на территории Российской Федерации будут продолжаться, в том числе и удары по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По словам Юсова, люди, которые "с мечом прошли к нам, от меча будут страдать". Он уточнил, что речь идет обо всех объектах противника, которые задействованы в поддержке оккупационного корпуса и военно-промышленного комплекса, воюющего против Украины.

В то же время представитель Главного управления разведки фактически не подтвердил и не опроверг, что российские нефтеперерабатывающие предприятия поразили украинские беспилотники. Однако он подчеркнул, что "хлопок" и "грохот" будут продолжаться на море и суше, на разных участках и расстояниях государства-агрессора.

"Это справедливость и она будет продолжаться. Так и должно быть", — говорится в сообщении.

Атака на два НПЗ в России

Напомним, Минобороны РФ сообщило, что ночью 9 февраля российские объекты атаковали всего 19 дронов: в Курской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае и Черном море. В Telegram SHOT сообщили, что после атаки беспилотника на Ильском НПЗ в Краснодарском крае возник сильный пожар. По информации журналистов, дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода примерно в 2 часа ночи. Произошли взрыв и возгорание.

Также очевидцы рассказали, что слышали громкий звук со стороны Афипского НПЗ. По предварительным данным медиа, пострадавших нет, к 3 часам ночи открытое горение ликвидировали службы завода.

Отметим, источники в СБУ подтвердили "Украинской правде", что ночью 9 февраля по Ильскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае ударили беспилотники Службы безопасности Украины.

По информации собеседника издания, в результате атаки по Ильскому НПЗ произошел крупный пожар, поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. Стоимость такой установки составляет 50 млн долларов США.

Кроме того, источник УП подтвердил и "точную отработку" по Афипскому заводу, но пока последствия уточняются.

Позже специалисты по разведке на основе открытых источников (OSINT) смогли установить точное место попадания беспилотника на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. По их информации, "попали" в установку первичной переработки нефти АТ-6 с мощностью 3600 тыс.