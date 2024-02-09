"Це справедливість, і вона продовжуватиметься": у ГУР відреагували на атаки по російських НПЗ

За словами представника розвідки Андрія Юсова, люди, які "з мечем пройшли до нас, від меча страждатимуть". Він уточнив, що йдеться про всі об'єкти противника, які залучають у підтримку окупаційного корпусу та військово-промислового комплексу.

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Атаки по обʼєктах на території Російської Федерації продовжуватимуться, зокрема й удари по нафтопереробних заводах. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За словами Юсова, люди, які "з мечем пройшли до нас, від меча страждатимуть". Він уточнив, що йдеться про всі об'єкти противника, які залучають у підтримку окупаційного корпусу та військово-промислового комплексу, котрий воює проти України.

Водночас представник Головного управління розвідки фактично не підтвердив і не спростував, що російські нафтопереробні підприємства були уражені українськими безпілотниками. Проте він наголосив, що "бавовна" та "гуркіт" триватимуть на морі та суходолі, на різних ділянках і відстанях держави-агресора.

"Це справедливість, і вона продовжуватиметься. Так і повинно бути", — ідеться в повідомленні.

Атака на два НПЗ в Росії

Нагадаємо, Міноборони РФ повідомило, що вночі 9 лютого російські об'єкти атакували загалом 19 дронів: у Курській, Брянській і Орловській областях, Краснодарському краї та Чорному морі. У Telegram SHOT повідомили, що після атаки безпілотника на Ільському НПЗ в Краснодарському краї виникла сильна пожежа. За інформацією журналістів, дрон упав на території нафтопереробного заводу приблизно о 2 годині ночі. Сталися вибух і загорання.

Також очевидці розповіли, що чули гучний звук із боку Афіпського НПЗ. За попередніми даними медіа, постраждалих немає, до 3 години ночі відкрите горіння ліквідували служби заводу.

Зазначимо, джерела в СБУ підтвердили "Українській правді", що уночі 9 лютого по Ільському й Афіпському нафтопереробних заводах у Краснодарському краї вдарили безпілотники Служби безпеки України.

За інформацією співрозмовника видання, у результаті атаки по Ільському НПЗ сталася велика пожежа, уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн за рік. Вартість такої установки складає 50 млн доларів США.

Також джерело УП підтвердило й "влучне відпрацювання" по Афіпському заводу, але наразі наслідки уточнюються.

Пізніше фахівці з розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) змогли встановити точне місце влучення безпілотника на Ільському нафтопереробному заводі. За їхньою інформацією, влучили в установку первинної переробки нафти АТ-6 із потужністю 3600 тис.