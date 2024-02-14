"Хотим допрыгаться до Украины": Лукашенко раскритиковал белорусов за дорогую одежду (видео)

По словам белорусского политика, молодежь начала одеваться лучше, чем сам президент. При этом он уверен, что отечественное производство ничем не хуже, но и дешевле.

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Молодежь Беларуси должна одеваться в отечественные бренды, иначе все может закончиться "как в Украине". Такое мнение озвучил Александр Лукашенко на совещании ректоров учреждений высшего образования.

По его словам, молодые люди в Беларуси любят хорошо одеться и делают это даже лучше, чем сам президент. В основном речь идет про импортные бренды, о которых Александр Лукашенко даже не слышал.

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"Если и слышал, то только за имя там бешеные деньги платят. Ну наши нормально уже шьют. Нет, надо там. Никто не считает, сколько это стоит, а если считают, то предъявляют претензию: "Мы не можем за эти деньги купить там тряпку какую-нибудь". А зачем тебе эта тряпка?" — заявил Александр Лукашенко.

Отдельно политик вспомнил свои поездки в Соединенные Штаты Америки, ведь это богатейшая страна планеты, однако даже миллиардеры одевались не совсем престижно. Многие ходили просто по улицам в помятом, ведь у них не принято показывать таким способом свое богатство, в отличии от Беларуси, говорит Александр Лукашенко, и это якобы проблема.

"Молодежи надо откровенно об этом говорить. Особенно студентам. Они же лучшие среди молодежи, они должны это понимать. Что ж мы обманываем сами себя? Хотим допрыгаться до Украины? Поверьте — это легко. Еще один неосторожный шаг и мы там", — подытожил Александр Лукашенко.

Напомним, 5 февраля сообщалось, что Александр Лукашенко разрешил белорусским военным стрелять по гражданским. В начале года политик уже внес изменения в закон об органах госбезопасности, в соответствии с которыми силовикам разрешают применять оружие против женщин, детей и людей с инвалидностью.