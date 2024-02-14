"Хочемо дострибатися до України": Лукашенко розкритикував білорусів за дорогий одяг (відео)

За словами білоруського політика, молодь почала одягатися краще, ніж сам президент. При цьому він упевнений, що вітчизняне виробництво нічим не гірше, але й дешевше.

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Молодь Білорусі повинна одягатися у вітчизняні бренди, інакше все може закінчитися "як в Україні". Таку думку озвучив Олександр Лукашенко на нараді ректорів закладів вищої освіти.

За його словами, молоді люди в Білорусі люблять гарно одягнутися і роблять це навіть краще, ніж сам президент. В основному йдеться про імпортні бренди, про які Олександр Лукашенко навіть не чув.

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"Якщо й чув, то тільки за ім'я там шалені гроші платять. Ну наші нормально вже шиють. Ні, треба там. Ніхто не рахує, скільки це коштує, а якщо рахують, то мають претензію: "Ми не можемо за ці гроші купити там ганчірку якусь". А навіщо тобі ця ганчірка?" — заявив Олександр Лукашенко.

Окремо політик пригадав свої поїздки до Сполучених Штатів Америки, адже це найбагатша країна планети, проте навіть мільярдери вдягалися не зовсім престижно. Багато хто ходив просто вулицями в пом'ятому, адже в них не заведено показувати в такий спосіб своє багатство, на відміну від Білорусі, каже Олександр Лукашенко, і це нібито проблема.

"Молоді треба відверто про це говорити. Особливо студентам. Вони ж найкращі серед молоді, вони мають це розуміти. Що ж ми обманюємо самі себе? Хочемо дострибатися до України? Повірте — це легко. Ще один необережний крок і ми там", — підсумував Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, 5 лютого повідомлялося, що Олександр Лукашенко дозволив білоруським військовим стріляти по цивільних. На початку року політик уже вніс зміни до закону про органи держбезпеки, відповідно до яких силовикам дозволяють застосовувати зброю проти жінок, дітей і людей з інвалідністю.