В России мужчинам, почтившим память Навального, вручили повестки в военкомат, — СМИ

Журналисты отмечают, что повестки также выдали тем гражданам, кто не является постоянными жителями Петербурга, но прибыли в город, чтобы почтить память оппозиционера.

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Шести гражданам из Санкт-Петербурга, которые ранее были задержаны на несколько суток за то, что они возложили цветы к временному мемориалу по случаю гибели политика Алексея Навального, при выходе из временного заключения были вручены повестки. Об этом пишет издание "Север.Реалии".

Также повестки были выданы тем, кто не является постоянными жителями Петербурга, но прибыли в город, чтобы выразить почтение памяти политика.

Почти 200 граждан России были осуждены за участие в возложении цветов к мемориалу Навальному в городе. Большинство из них были арестованы на период от одного до четырнадцати суток. Согласно полицейским протоколам, основным обвинением в адрес задержанных было "блокирование дороги для случайных прохожих".

После объявления о смерти Навального в различных городах России начались акции памяти по поводу ушедшего политика. Чаще всего люди выражали свои соболезнования, возлагая цветы к импровизированным мемориалам и иногда устраивая пикеты.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный умер в российской колонии 16 февраля. Региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний утверждает, что политику стало плохо сразу после прогулки и он потерял сознание.

19 февраля жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что продолжит дело мужа и призвала россиян "бороться с режимом". По словам Навальной, тело ее мужа не отдают родным, ведь выжидают, пока исчезнут следы "Новичка", и заверила, что ей известно, из-за чего конкретно президент РФ убил оппозиционера.