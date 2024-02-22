Британия прекращает принимать беженцев из Украины: семьи остаются разделенными, — СМИ

Британское МВД без предупреждения изменило визовые правила для украинцев. Прежде беженцы могли практически без ограничений переезжать в Великобританию по программе воссоединения семей (Ukraine Family Scheme) или Homes for Ukraine.

Related video

42-летняя Ольга Брандес-Шитикова не смогла воссоединиться со своим 11-летним сыном после того, как на этой неделе правительство Великобритании без предупреждений изменило правила получения виз. Об этом пишет The Times.

Украинка планировала подать заявление, чтобы перевезти в Великобританию своего сына Никиту, проживающего со своей 69-летней бабушкой в Черновцах.

Важно

В Норвегии разгорелся скандал из-за решения принимать беженцев только из Украины

Прежде Никита жил с отцом, но в этом году его мобилизовали.

Ольга на этой неделе ждала, чтобы подать заявление на получение визы для Никиты по программе Ukraine Family Scheme. Прежде чем перевозить ребенка, хотела найти работу и собственное жилье.

На британские острова она переехала по программе Homes for Ukraine с 17-летней дочерью Евгенией и нашла постоянную работу в супермаркете Lidl в Кройдоне (крупном районе на юге Лондона). Но в прошлый понедельник британское МВД внезапно без предварительного уведомления закрыло программу Ukraine Family Scheme.

Представители министерства настаивали на том, что закрытие программы не помешает украинским беженцам, желающим приехать в Великобританию, так как можно подать заявку и получить визы по программе Homes for Ukraine (HfU), для чего нужен спонсор из Великобритании.

Виза в Великобританию: правила изменились

Но позже выяснилось, что критерии отбора спонсоров изменились. Спонсором украинского беженца может быть только гражданин Великобритании или Ирландии или же иностранные граждане с постоянным статусом в Великобритании.

Прежде спонсору было нужно только разрешение на пребывание в Великобритании на полгода. Это означало, что всем украинским беженцам, уже находящимся в стране, предоставлялось такое право.

В британском МВД объясняют изменения тем, что нужны гарантии, что спонсор сможет предоставить "стабильное и долгосрочное жилье" беженцам.

Но из-за таких изменений Ольге Брандес-Шитиковой пришлось отчаянно искать того, кто мог бы выступить в качестве спонсора и помочь ее сыну переехать к ней.

По словам украинки, сейчас ее сын "думает, что его предали" и планирует добраться до Великобритании самостоятельно.

"Разговоры об этом заставляют меня плакать. Существовали требования. Мне было нужно заработать больше денег, дом побольше, чтобы сын мог жить с нами. Я всего этого добилась. Я считаю, что сделала все, чего от меня хотело правительство. Нашла работу и новое жилье, чтобы у моего сына была своя комната. А теперь изменили правила, мы такого не ожидали", — объяснила она.

Украинцы в Англии

По словам Ольги, сыну всего 11, в августе исполнится 12. Он заявляет, что все равно попытается уехать за границу, хотя документов у него нет.

"Я ему сказала, что нужно получить документы, и мы их ему сделаем. Он часто болеет, и мы думаем, что это потому, что он очень несчастен", — объяснила Ольга.

МВД не анонсировало изменений в визовых правилах

Об изменениях относительно критериев отбора официально не сообщалось. Вместо этого министры заявили, что продлевают визы на 18 месяцев для тех, кто уже проживает в Великобритании.

Заявление официального представителя премьер-министра тоже добавили путаницы. Он сказал, что изменения не помешают украинским беженцам приезжать в Великобританию.

"Просто для ясности: поскольку я видел некоторые сообщения. Закрытие семейной программы не помешает тем, у кого есть семьи в Великобритании, присоединиться к ним. Граждане Украины, которые подходят под критерии семейной программы для Украины (Ukraine family scheme), все равно смогут подать заявку в рамках программы Homes for Ukraine", — заявил он.

Ольга Брандес-Шитикова обратилась за помощью в организацию Work Rights Centre, которая предоставляет бесплатные консультации мигрантам и беженцам в Великобритании.

Люк Пайпер, руководитель отдела по вопросам иммиграции в центре, заявил, что изменения стали "полной неожиданностью" для отдела юридических консультаций.

По его словам, эти изменения не увязываются с заявлениями британского правительства о солидарности с Украиной.

Переезда в Великобританию: нужен спонсор с британским гражданством

Чтобы помочь Ольге подать заявление на переезд ее сына в Великобританию по схеме Homes for Ukraine, ушло восемь недель.

"Но в понедельник нам пришлось сообщить, что у нее больше нет на это права. Ситуация в Украине остается небезопасной, особенно для детей. Изменения означают, что украинец, находящийся в Великобритании без постоянного статуса, не может пригласить своего родственника, чтобы тот приехал по программам помощи Украине. Теперь нужно искать кого-то с британским гражданством или постоянным статусом, готового спонсировать родственника. Но это может быть сложно", — объяснил он.

Ольга Брандес-Шитикова с дочерью приехали по программе Homes for Ukraine в мае. Но их спонсор оказался мошенником, что осложнило их первые несколько месяцев проживания в Великобритании: были проблемы с иммиграционным статусом.

В конечном итоге они все же получили разрешение остаться на британских островах.

"Пять месяцев мы пытались добиться того, чтобы МВД разобралось в наших документах. Для меня это было ужасное время. Я соблюдаю все правила, о которых меня просило МДВ, но из-за промедления моему сыну пришлось остаться в Украине дольше. Мне очень страшно от того, что сын далеко от меня, но хорошо, что рядом дочь. Но мы не полная семья сейчас. Муж остался в Украине, потому что мы должны сражаться", — объяснила украинка.

По ее словам, поначалу она хотела остаться в Украине, но передумала, когда недалеко от ее дома упала ракета, а на войне погиб близкий человек.

Напомним, что некоторым украинцам приходится жить в палатках в центре Торонто. Ожидается, что приедет еще 90 000 человек.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский хочет, чтобы пособия, которые беженцы получают на Западе, распределялись через бюджет Украины.