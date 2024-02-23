"Алкоголь повлиял на ее разум": экс-президент Монголии высказался о "даме из МИД РФ" (видео)

По словам Цахиагийна Элбегдоржа, ему рассказали, что участники различных российских ток-шоу "бесновались" из-за его поста, в котором он показал карту Монголии XIII века, включающую территории РФ.

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Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж заявил, что на публикацию в соцсети X, в которой он высмеял интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, отреагировала "одна дама" из Министерства иностранных дел РФ. Об этом он сказал в эфире программы "Воздух".

"Знаете, история не врет. А вот Путин врет. Поэтому и высмеял это, используя нашу старую монгольскую карту. Я не ожидал, что это вызовет такой большой ажиотаж", — сказал Элбегдорж.

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По словам политика, популярность его поста показала, что не он один считает безумием использование истории для оправдания вооруженного вторжения на территорию соседней независимой страны.

На вопрос о том, были ли официальная реакция со стороны РФ, Элбегдорж ответил, что была только одна реакция от "одной дамы" из МИД России. При этом он отметил, что так и не понял, что точно она говорила.

"Я думаю, что сильная выпивка действительно влияет на разум человека. Возможно, алкоголь повлиял на ее разум", — предложил он.

По словам Элбегдоржа, ему рассказывали, что участники различных российских ток-шоу тоже "бесновались" из-за его поста.

Элбегдорж о реакции на его пост

Элбегдорж высмеял интервью Путина: что известно

Как отметили в Институте изучения войны (ISW), Владимир Путин в интервью Такеру Калсону "переписал несколько веков истории". По словам аналитиков, президент РФ пытается представить полномасштабное вторжение как попытку вернуть исторически русские земли.

Цахиагийн Элбегдорж высмеял эту попытку, опубликовав 12 февраля карту XIII века, на которой большая часть нынешней России принадлежала Монгольской империи.

"После разговора Путина. Я нашел историческую карту Монголии. Не волнуйся, мы — мирная и свободная нация", — говорится в подписи к карте.

Элбегдорж показал карту Монголии XIII века Фото: Скриншот

Реакция МИД РФ на пост Элбегдоржа: что известно

Как отмечает монгольский портал factcheck.mn 14 февраля пользователь X под ником ShirnenM опубликовал твит: "Пресс-секретарь МИД России Захарова называет нас фашистами, не имеющими права говорить".

Публикация пользователя ShirnenM Фото: Скриншот

Сообщается, что ShirnenM и другие пользователи X поделились новостным постом с заголовком "Косорилым фашистам слова не давали: Мария Захарова отвергла претензии экс-президента Монголии на российские территории", сославшись на его твит с исторической картой Монголии.

Портал проверил информацию и заключил, что источником информации о якобы заявлении Захаровой является группа VK "Панорама". По данным фактчекеров, упомянутый источник распространяет фальшивую и насмешливую информацию.

Публикация "Панорамы" Фото: Скриншот

"Поэтому содержание того, что Захарова, пресс-секретарь МИД РФ, заявила, что мы фашисты, не имеющие права говорить, не доказано, либо это ложная информация, вводящая общественность в заблуждение", — заключили авторы статьи.

Напомним, ранее Мария Захарова отреагировала на публикацию в КНР карты Китая, в которую были включены территории РФ на Большом Уссурийском острове. По ее словам, урегулирование пограничных вопросов Пекином еще не завершено и является "непростым процессом".