"Алкоголь вплинув на її розум": експрезидент Монголії висловився про "даму з МЗС РФ" (відео)

За словами Цахіагійна Елбегдоржа, йому розповіли, що учасники різних російських ток-шоу "скаженіли" через його пост, у якому він показав карту Монголії XIII століття, що включає території РФ.

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Колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж заявив, що на публікацію в соцмережі X, у якій він висміяв інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна журналісту Такеру Карлсону, відреагувала "одна дама" з Міністерства закордонних справ РФ. Про це він сказав в ефірі програми "Воздух".

"Знаєте, історія не бреше. А ось Путін бреше. Тому й висміяв це, використовуючи нашу стару монгольську карту. Я не очікував, що це викличе такий великий ажіотаж", — сказав Елбегдорж.

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За словами політика, популярність його поста засвідчила, що не він один вважає божевіллям використання історії для виправдання збройного вторгнення на територію сусідньої незалежної країни.

На запитання про те, чи була офіційна реакція з боку РФ, Елбегдорж відповів, що була тільки одна реакція від "однієї пані" з МЗС Росії. Він зазначив, що так і не зрозумів, що точно вона говорила.

"Я думаю, що сильна випивка дійсно впливає на розум людини. Можливо, алкоголь вплинув на її розум", — запропонував він.

За словами Елбегдоржа, йому розповідали, що учасники різних російських ток-шоу теж "біснувалися" через його пост.

Елбегдорж про реакцію на його пост

Елбегдорж висміяв інтерв'ю Путіна: що відомо

Як зазначили в Інституті вивчення війни (ISW), Володимир Путін в інтерв'ю Такеру Калсону "переписав кілька століть історії". За словами аналітиків, президент РФ намагається представити повномасштабне вторгнення як спробу повернути історично російські землі.

Цахіагійн Елбегдорж висміяв цю спробу, опублікувавши 12 лютого карту XIII століття, на якій більша частина нинішньої Росії належала Монгольській імперії.

"Після розмови Путіна. Я знайшов історичну карту Монголії. Не хвилюйся, ми — мирна та вільна нація", — ідеться в підписі до карти.

Елбегдорж показав карту Монголії XIII століття Фото: Скриншот

Реакція МЗС РФ на пост Елбегдоржа: що відомо

Як зазначає монгольський портал factcheck.mn, 14 лютого користувач X під ніком ShirnenM опублікував твіт: "Прессекретарка МЗС Росії Захарова називає нас фашистами, які не мають права говорити".

Публікація користувача ShirnenM Фото: Скриншот

Повідомляється, що ShirnenM та інші користувачі X поділилися новинним постом із заголовком "Косоруким фашистам слова не давали: Маряя Захарова отвергла претензии экс-президента Монголии на российские территории", покликавшись на його твіт із історичною картою Монголії.

Портал перевірив інформацію та зробив висновок, що джерелом інформації про нібито заяву Захарової є група VK "Панорама". За даними фактчекерів, згадане джерело поширює фальшиву та глузливу інформацію.

Публікація "Панорами" Фото: Скриншот

"Тому зміст того, що Захарова, прессекретарка МЗС РФ, заявила, що ми фашисти, які не мають права говорити, не доведений, або це неправдива інформація, яка вводить громадськість в оману", — підсумували автори статті.

Нагадаємо, раніше Марія Захарова відреагувала на публікацію в КНР карти Китаю, до якої було включено території РФ на Великому Уссурійському острові. За її словами, врегулювання прикордонних питань Пекіном ще не завершено та є "непростим процесом".