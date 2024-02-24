Умер глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев: что о нем известно

Председатель Верховного суда России умер в возрасте 80 лет и причиной называют продолжительную болезнь.

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О том, что умер глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщили сразу несколько российских изданий утром в воскресенье, 24 февраля.

Агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Верховного суда РФ, сообщило, что возглавляющий суд с 1991 года Лебедев, умер на 81-ом году жизни в результате болезни. В то же время Telegram-канал 112 сообщил, что Лебедев в последние дни находился в больнице. Издание "Провинция.ру" сообщает, ссылаясь на свои источники, что глава Верховного суда РФ имел проблемы с сердцем и у него было выявлена онкологическая болезнь. Согласно сообщению этого российского издания, состояние Лебедева резко ухудшилось вечером, в субботу, 23 февраля и в 23:45 по московскому времени он скончался.

Председатель Верховного суда России умер в возрасте 80 лет Фото: Скриншот

Вячеслав Лебедев стал главой Верховного суда РСФСР в 1989 году, а через 2 года возглавил уже Верховный суд независимой России.

Вячеслав Лебедев стал работать судьей в 1970 году в Ленинградском районном народном суде Москвы. С 1986 года по 1989 год Лебедев был главой Московского городского суда. В этот период судья участвовал в вынесении обвинительных приговоров по уголовным делам об осуществлении "антисоветской" деятельности. Лебедев имел научную степень доктора юридических наук.

Как сообщает издание "Коммерсант", Лебедев создал современную судебную систему России и выступал за декриминализацию преступлений небольшой тяжести, а также выступал против замены осужденным за коррупцию реальных тюремных сроков штрафами.

Председатель Верховного суда России умер в возрасте 80 лет Фото: Скриншот

Напоминаем, что еще в декабре прошлого года в России суд посадил на 18 лет за решетку военного ВСУ. В Генпрокуратуре России сообщили, что первые три года мужчина проведет в тюрьме, а дальше он будет переведен в колонию строгого режима.

Напоминаем, что в январе этого года в России на 25 лет посадили за решетку украинского военного. Российский суд признал военного виновным якобы в убийстве человека в Мариуполе в апреле 2022 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.