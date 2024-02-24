Помер голова Верховного суду Росії В'ячеслав Лебедєв: що про нього відомо

Голова Верховного суду Росії помер у віці 80 років і причиною називають тривалу хворобу.

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Про те, що помер голова Верховного суду РФ В'ячеслав Лебедєв, повідомили одразу кілька російських видань уранці в неділю, 24 лютого.

Агентство ТАСС, посилаючись на прес-службу Верховного суду РФ, повідомило, що Лебедєв, який очолює суд із 1991 року, помер на 81-му році життя внаслідок хвороби. Водночас Telegram-канал 112 повідомив, що Лебедєв в останні дні перебував у лікарні. Видання "Провінція.ру" повідомляє, посилаючись на свої джерела, що голова Верховного суду РФ мав проблеми з серцем і в нього було виявлено онкологічну хворобу. Згідно з повідомленням цього російського видання, стан Лебедєва різко погіршився ввечері, в суботу, 23 лютого, і о 23:45 за московським часом він помер.

Голова Верховного суду Росії помер у віці 80 років Фото: Скриншот

В'ячеслав Лебедєв став головою Верховного суду РРФСР 1989 року, а за 2 роки очолив уже Верховний суд незалежної Росії.

В'ячеслав Лебедєв почав працювати суддею 1970 року в Ленінградському районному народному суді Москви. З 1986 року до 1989 року Лебедєв був головою Московського міського суду. У цей період суддя брав участь у винесенні обвинувальних вироків у кримінальних справах про здійснення "антирадянської" діяльності. Лебедєв мав науковий ступінь доктора юридичних наук.

Як повідомляє видання "Коммерсант", Лебедєв створив сучасну судову систему Росії і виступав за декриміналізацію злочинів невеликої тяжкості, а також виступав проти заміни засудженим за корупцію реальних тюремних термінів штрафами.

Голова Верховного суду Росії помер у віці 80 років Фото: Скриншот

Нагадуємо, що ще в грудні минулого року в Росії суд посадив на 18 років за ґрати військового ЗСУ. У Генпрокуратурі Росії повідомили, що перші три роки чоловік проведе у в'язниці, а далі його буде переведено в колонію суворого режиму.

Нагадуємо, що в січні цього року в Росії на 25 років ув'язнили за ґрати українського військового. Російський суд визнав військового винним нібито у вбивстві людини в Маріуполі у квітні 2022 року. Відбувати покарання він буде у виправній колонії суворого режиму.