Сериал "Слово пацана" специально сняли в РФ накануне выборов президента, — СМИ

По данным журналистов, еще за год до проведения выборов в Кремле подготовили презентацию "творческих проектов", которые необходимо было активно распространять среди граждан. Нашумевший сериал о бандитских группировках тоже есть в списке.

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Популярные в России фильмы и сериалы, среди которых также есть "Слово пацана", могли начать снимать и активно распространять в качестве контента к выборам президента, где основным кандидатом является Владимир Путин. Об этом говорится в материале российского медиа "Медуза", которое получило доступ к внутренним документам Кремля.

По данным журналистов, еще весной прошлого года власти России провели совещание, которое было посвящено будущим выборам президента, до которых оставался всего год.

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Именно там сотрудникам администрации президента (АП), федеральным чиновникам и политтехнологам показали презентацию на тему "Творческий контент к выборам". Ее автором является глава управления общественных проектов администрации Владимира Путина Сергей Новиков. В его ведомстве принимаются главные решения о государственной культурной политике России. Презентация была подготовлена в соавторстве с главой Института развития интернета (ИРИ) Алексеем Гореславским. Подлинность документов, которые попали в руки журналистов, подтвердил источник близкий к Кремлю.

Данная организация во время войны стала одним из главных распределителей бюджетных средств. Деньги тратятся на контент, который носит пропагандистский характер.

В слитых документах говорится, что АП и ИРИ к выборам 2024 года подготовили десятки "творческих проектов", которые после премьеры начали активно распространять среди местных жителей. Подчиненные Сергея Новикова должны были отвечать за продвижение с помощью блогеров и СМИ, а вот ведомство Алексея Гореславского занялось цифровой и наружной рекламой, а также маркетингом в целом.

Также в документах можно найти названия тех самых фильмов и сериалов, которые необходимо было распространять перед выборами президента. Там те картины, которые финансировал ИРИ, Фонд кино и Министерство культуры.

Речь про: "Холоп-2", "Лед 3", мюзикл "Бременские музыканты", сказку "По щучьему велению" и так далее.

Примечательно, что один из самых популярных сериалов в России прошлого года "Слово пацана", который также активно смотрели и в Украине, тоже есть в списке. Картина рассказывает о криминальных группировках Казани советского времени. Соответственно, в Кремле хотели показать, как позитивно изменилась жизнь населения за эти годы.

"Об исторических и современных достижениях соотечественников, о героях наших дней и примерах для подражания", а также свидетельствовать "о сохранении культурной идентичности, традиций и суверенитета". Кроме того, по мнению Кремля, "Слово пацана" рассказывает о "качественных изменениях жизни в России как устойчивом тренде" (то есть, видимо, о том, что в 2020-х россияне живут лучше, чем советские люди в 1980-х). "Слово пацана" снимали в том числе на деньги ИРИ", — говорится в сообщении.

Есть в списке и проекты, которые посвящены войне в Украине. Один из них — документальный фильм "Отцы Донбасса", в котором рассказывается о людях и событиях, что якобы происходят на территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Авторы всех проектов во время разговора с журналистами заявляли, что впервые об этом слышат и в основном снимали свои картины "безо всякой политической и идеологической подоплеки".

"Этот сериал к текущим событиям отношения не имеет. Просто делался ради коммерческого успеха", — говорит один из источников про "Слово пацана".

Напомним, 9 декабря психолог указала на опасность того, что украинские подростки смотрят российский сериал про бандитов. Юлия Святенко говорит, что в юном возрасте люди склонны к агрессивному поведению и неприятию окружающих, потому герои сериала "Слово пацана" привлекают подростков. Это может привести к последствиям.