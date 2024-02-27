Иран сокращает запасы обогащенного урана: WSJ объясняет, что ожидать от Тегерана

МАГАТЭ сообщило, что с конца октября Иран сократил свои запасы урана с обогащением на 60% на 6,8 кг — до 121,5 кг. Этот шаг был сделан в момент, когда Вашингтон и Тегеран стремятся избежать прямого конфликта в регионе.

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Иран сократил свои запасы ядерного материала, близкого к оружейному, хотя в целом ядерная программа не была приостановлена, а только расширялась. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на МАГАТЭ.

Как отмечает представитель Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ), это стало неожиданным шагом, который может свидетельствовать о попытке Ирана деэскалировать ядерную напряженность в отношениях с США.

"Этот шаг был сделан в тот момент, когда Иран и США стремились избежать прямой конфронтации в региональном конфликте, который возник в результате террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября и агрессивной реакции Израиля", — замечает издание.

Эксперты замечают, что подобное решение Ирана о сокращении своих запасов урана с обогащением на 60% за последние 3,5 месяца путем специального смешивания материала с низкосортным 2% ураном стало первым с тех пор, как Иран начал производить обогащенный уран в 2021 году.

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И хотя МАГАТЭ сообщило, что с конца октября Иран сократил свои запасы урана с обогащением на 60% на 6,8 кг — до 121,5 кг, вместе с тем генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал WSJ, что сокращение Ираном высокообогащенного урана представляет собой "незначительные колебания" в арсеналах Тегерана.

"Мы не видим и не воспринимаем это как фундаментальный признак тенденции", — заявил он.

И добавил, что у Ирана по-прежнему достаточно материалов, близких к оружейному, для заправки почти трех ядерных боеголовок, что подчеркивает его статус порогового государства, обладающего ядерным оружием.

Официальные лица США не прокомментировали эти сообщения.

Что известно о ядерной программе Ирана

Как замечают эксперты WSJ, Иран, который заявляет, что его ядерная программа преследует исключительно мирные гражданские цели, является единственной страной, не имеющей ядерного оружия, однако производящей уран, обогащенный на 60%. В конфиденциальных отчетах МАГАТЭ по Ирану, разосланных государствам-членам 26 февраля, акцентируется внимание на явном расширении ядерной программы и отказе Тегерана сотрудничать с агентством по основным вопросам, вплоть до запрета некоторым инспекторам агентства въезда в страну.

Отчеты свидетельствуют, что Иран продолжает наращивать свои общие запасы обогащенного урана. В частности, Тегеран увеличил свои запасы 20% урана более чем на 25% — до 712 килограммов. По мнению экспертов, Иран может довести этот материал до оружейного качества за пару месяцев. По определению МАГАТЭ, для изготовления ядерной бомбы Ирану необходимо минимум 42 кг урана, обогащенного до 60%.

Официальные лица США заявляют, что Ирану понадобится менее двух недель, чтобы переработать это количество в оружейный материал с обогащением на 90% и всего несколько месяцев, чтобы разместить ядерное оружие. Однако в Вашингтоне считают, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что Иран работает над созданием бомбы в качестве оружия, несмотря на недавние комментарии иранских официальных лиц, намекающих на то, что они освоили большую часть процесса.

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В 2023 году в рамках попытки деэскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном Иран значительно замедлил наращивание запасов урана, обогащенного на 60%. Однако усилия по деэскалации, которые стали результатом непрямых переговоров между США и Ираном, организованных Оманом, провалились после того, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября.

"Администрация Байдена выполнила давнее обещание США не допустить получения Ираном ядерного оружия. Однако США и их европейские союзники не смогли ответить на расширяющуюся ядерную программу Тегерана", — подчеркнуло издание.

Европейские дипломаты заявили в последние недели, пишет WSJ, что пытались заставить администрацию Байдена снова сосредоточиться на ядерной программе Ирана. Они обеспокоены тем, что подход Вашингтона сводится к надежде, что Тегеран не спровоцирует ядерный кризис до окончания президентских выборов в ноябре.

"Ирану нужны отвлеченные Соединенные Штаты. Предприняв то, что некоторые сочтут шагом по деэскалации, Иран может надеяться, что любая срочность, которую в противном случае США и Европа могли бы почувствовать в отношении иранской ядерной программы, рассеется, особенно с учетом стольких других региональных и глобальных кризисов", — сказал Майкл Сингх, бывший старший директор по делам Ближнего Востока в Совете национальной безопасности ООН, который сейчас работает в аналитическом центре Вашингтонского института.

МАГАТЭ заявило, что наращивание ядерного потенциала Тегерана и его отказ сотрудничать с агентством уже создали опасную ситуацию, которую должны решать крупные державы, тем более учитывая, что Иран скрывает различные участки работы и создает сложности в отслеживании движения ядерного материала.

"Реконструировать деятельность Ирана довольно сложно, однако не невозможно", — подчеркнул Гросси.

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Фокус ранее писал об увеличении вероятности прямого противостояния США и Ирана на Ближнем Востоке. Американский контингент в регионе насчитывает более 30 тысяч военных.