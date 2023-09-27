"Создать пространство для дипломатии": США побуждают Иран к ядерной деэскалации, — Reuters

США и западные союзники опасаются, что ядерная программа Ирана может быть прикрытием для разработки ядерного оружия. Тегеран отрицает наличие таких действий.

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Иран должен принять меры по деэскалации своей ядерной программы, если он хочет уменьшить напряжение и освободить пространство для дипломатии, начиная с сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга 26 сентября, пишет Reuters.

"Только за последние несколько недель мы видели, как Иран делает все, чтобы подорвать способность МАГАТЭ выполнять свою работу. Поэтому если Иран действительно серьезно настроен на шаги по деэскалации, первое, что он мог бы сделать, это сотрудничать с МАГАТЭ", — заявил Миллер.

Пресс-секретарь подчеркнул, что шаги, о которых он говорит второй раз за последние дни, представляют собой потенциальную прелюдию к восстановлению прямых или косвенных американо-иранских переговоров. Однако дополнительных деталей представитель Госдепа не предоставил. На вопрос, имел ли он в виду, что Иран должен предпринять все шаги, к которым стремятся США, прежде чем Вашингтон согласится на переговоры с Тегераном, он отметил, что не говорил такого.

Как отметило агентство, комментарии Миллера участились после того, как Иран запретил многочисленным инспекторам МАГАТЭ работать в стране, препятствуя надзору ООН за атомной деятельностью Тегерана.

Иран и ядерная программа — что известно

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в феврале этого года обнародовало данные о накоплении Ираном более 87,5 килограмма урана, обогащенного до 60%. По словам специалистов, если довести его до 90%, этого уже хватит для одной ядерной боеголовки. Это встревожило мировое сообщество, в частности правительство Соединенных Штатов, и уже в апреле появилась информация о возможности нового подхода администрации президента Джо Байдена к переговорам с Тегераном по иранской ядерной программе.

Как отмечали высокопоставленные чиновники США, новое временное соглашение может предусматривать ослабление санкций США, Европейского Союза и ООН в обмен на то, что Иран частично заморозит свою ядерную программу и ограничит развитие страны в ядерной сфере.

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"Называйте это как хотите": США ведут переговоры с Ираном по ряду вопросов, – СМИ

Ядерное соглашение с Ираном от 2015 года было отменено при каденции экс-президента США Дональда Трампа в 2018-м. Однако Вашингтон с тех пор искал новый способ заставить Тегеран ограничить свою ядерную программу.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация и в дальнейшем будет осуществлять все возможные шаги, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие — это может угрожать безопасности всего Ближневосточного региона.

Фокус писал, что израильская сторона резко выступила против ядерной сделки. В то же время фактическое отсутствие контроля над ядерной программой Ирана привело к тому, что Тегеран оказался в шаге от создания ядерного оружия.

Уже в августе Фокус сообщал, что, по информации европейской разведки, Иран приближается к первому испытанию ядерного оружия.

Напомним, 10 августа стало известно, что иранские военные начали испытания сверхзвуковой ракеты отечественного производства, оснащенной прямоточным воздушно-реактивным двигателем.