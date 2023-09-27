"Створити простір для дипломатії": США спонукають Іран до ядерної деескалації, — Reuters

США та західні союзники побоюються, що ядерна програма Ірану може бути прикриттям для розробки ядерної зброї. Тегеран заперечує наявність таких дій.

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Іран повинен вжити заходів щодо деескалації своєї ядерної програми, якщо він хоче зменшити напругу і звільнити простір для дипломатії, починаючи зі співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу 26 вересня, пише Reuters.

"Лише за останні кілька тижнів ми бачили, як Іран робить усе, аби підірвати здатність МАГАТЕ виконувати свою роботу. Тож якщо Іран справді серйозно налаштований на кроки з деескалації, перше, що він міг би зробити, це співпрацювати з МАГАТЕ", – заявив Міллер.

Прессекретар підкреслив, що кроки, про які він говорить вдруге за останні дні, являють собою потенційну прелюдію до відновлення прямих чи непрямих американо-іранських переговорів. Проте додаткових деталей речник Держдепу не надав. На запитання, чи мав він на увазі, що Іран повинен вжити всіх кроків, яких прагнуть США, перш ніж Вашингтон погодиться на перемовини з Тегераном, він зауважив, що не казав такого.

Як зазначила агенція, коментарі Міллера почастішали після того, як Іран заборонив численним інспекторам МАГАТЕ працювати в країні, перешкоджаючи нагляду ООН за атомною діяльністю Тегерана.

Іран та ядерна програма — що відомо

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у лютому цьогоріч оприлюднило дані щодо накопичення Іраном понад 87,5 кілограма урану, збагаченого до 60%. За словами фахівців, якщо довести його до 90%, цього вже вистачить для однієї ядерної боєголовки. Це стривожило світову спільноту, зокрема уряд Сполучених Штатів, і вже у квітні з’явилася інформація про можливість нового підходу адміністрації президента Джо Байдена до перемовин з Тегераном щодо іранської ядерної програми.

Як зазначали високопосадовці США, нова тимчасова угода може передбачати послаблення санкцій США, Європейського Союзу та ООН в обмін на те, що Іран частково заморозить свою ядерну програму та обмежить розвиток країни у ядерній сфері.

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Ядерна угода з Іраном від 2015 року була скасована за каденції експрезидента США Дональда Трампа у 2018-му. Проте Вашингтон відтоді шукав новий спосіб змусити Тегеран обмежити свою ядерну програму.

Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що адміністрація й надалі здійснюватиме усі можливі кроки, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю — це може загрожувати безпеці всього Близькосхідного регіону.

Фокус писав, що ізраїльська сторона різко виступила проти ядерної угоди. Водночас фактична відсутність контролю над ядерною програмою Ірану призвела до того, що Тегеран опинився за крок від створення ядерної зброї.

Вже у серпні Фокус повідомляв, що, за інформацією європейської розвідки, Іран наближається до першого випробування ядерної зброї.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що іранські військові почали випробування надзвукової ракети вітчизняного виробництва, оснащеної прямоточним повітряно-реактивним двигуном.