8 неудачных попыток заняли почти час: в США не смогли казнить "серийника" Томаса Крича

73-летний Крич провел в тюрьме полвека за преступления, совершенные в разных штатах. Его должны были казнить с помощью инъекции, но медикам не удалось подсоединить капельницу.

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В США остановили казнь с помощью инъекции после восьми неудачных попыток вставить капельницу. Деталями поделились в AP 29 февраля.

В штате Айдахо приостановили казнь серийного убийцы Томаса Юджина Крича. Членам медицинской группы не удавалось найти вену, в которую можно было вставить капельницу для введения препарата.

73-летний Крич провел за решеткой полвека и был приговорен к смертной казни. В 10:00 утра его привезли на каталке в камеру казни в Институте строгого режима Айдахо.

Трое медиков восемь раз пытались установить капельницу, но по разным причинам им это не удавалось. В некоторых случаях они не могли получить доступ к вене, а в других имели опасения относительно качества вены. Убийце пробовали ввести инъекцию через участки на руках и ногах. В 10:58 объявили, что процедура казни прекращается.

Срок действия смертного приговора для Крича завершался. Его адвокаты подали ходатайство об отсрочке казни, подчеркнув, что эти неудачные попытки доказывают "неспособность департамента осуществить гуманную и конституционную казнь". Суд предоставил отсрочку, а штат подтвердил, что не будет пытаться казнить убийцу. Для исполнения казни государству нужно будет получить другой ордер.

"Вот что происходит, когда неизвестным лицам, прошедшим неизвестную подготовку, поручают выполнить казнь. Это именно тот несчастный случай, о котором мы предупреждали государство и суды при попытке казнить одного из старейших приговоренных к смертной казни в стране", — заявили в Федеральной службе защиты Айдахо.

Фото Томаса Крича Фото: Штат Айдахо

Казнь Крича должна была стать первой в штате за 12 лет. Известно, что члены медицинской группы имели соответствующее образование, но их личности засекречены. Их лица были скрыты благодаря белым покрывалам, которые напоминали балаклавы, и темно-синим шапкам.

Во время каждой своей попытки медики очищали кожу спиртом, вводили обезболивающий раствор, снова протирали участок спиртом и пытались установить катетер. Все это занимало несколько минут. Члены бригады пальпировали кожу и пытались вставить иглы.

"Крич часто смотрел на членов своей семьи и представителей, которые сидели в отдельной комнате для свидетелей. Его руки были привязаны к столу, но он часто протягивал к ним пальцы. Казалось, он время от времени произносил "Я тебя люблю" кому-то в комнате", — передали в СМИ.

После того, как казнь прекратили, к убийце подошел надзиратель. Сообщается, что он несколько минут разговаривал с ним шепотом и сжимал ему руку.

Накануне Крич провел время с женой и съел свой "последний ужин". Он состоял из жареной курицы, картофельного пюре, соуса и мороженого.

Фото Томаса Крича Фото: Департамент исправительной службы Айдахо / TNS

Крич совершил не одно убийство и провел за решеткой большую часть своей жизни. Его оправдали в одном убийстве, которое произошло в 1973 году в Аризоне, хотя власти убеждены в его виновности. Против мужчины свидетельствовало то, что он использовал карточку жертвы для поездки в другой штат — Орегон.

Однако вскоре Крича все равно признали виновным, уже в других убийствах. В 1974 году он совершил преступления в Орегоне и Калифорнии, куда приехал на выходные из психиатрической больницы.

В том же году Крича арестовали в Айдахо — после очередного убийства. Американец лишил жизни двух маляров Джона Уэйна Брэдфорда и Эдварда Томаса Арнольда. Они подобрали убийцу и его девушку, когда те путешествовали автостопом.

Крича приговорили к пожизненному заключению, поэтому свое следующее преступление он совершил уже за решеткой. В 1981 мужчина забил до смерти другого заключенного Дженсена, который был инвалидом и отбывал срок за кражу автомобиля.

Сторонники Крича утверждают, что он изменился. Несколько лет назад он женился — на матери офицера исправительной службы. Экс-сотрудники тюрьмы рассказывали, что он писал стихи и благодарил их за работу. В то же время сторона обвинения напомнила, что убийца является психопатом, и ему не хватает угрызений совести и сострадания к другим.

В прошлом году в Айдахо разрешили казнь через расстрел, но стандартная операционная политика еще не разработана, а помещение для этого не построено. Казнь с помощью азота в штате не разрешена.

Напомним, в январе в США провели первую казнь с помощью азота. Впервые метод применили на осужденном за убийство женщины Кеннете Смите. Мужчина примерно две минуты извивался и тряс головой. Затем выяснилось, что он задерживал дыхание так долго, как мог.

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