8 невдалих спроб зайняли майже годину: у США не змогли стратити "серійника" Томаса Кріча

73-річний Кріч провів у в’язниці півстоліття за злочини, скоєні в різних штатах. Його мали стратити за допомогою ін’єкції, але медикам не вдалося під’єднати крапельницю.

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У США зупинили страту за допомогою ін’єкції після восьми невдалих спроб вставити крапельницю. Деталями поділились в AP 29 лютого.

У штаті Айдахо призупинили страту серійного вбивці Томаса Юджина Кріча. Членам медичної групи не вдавалось знайти вену, в яку можна було вставити крапельницю для введення препарату.

73-річний Кріч провів за ґратами півстоліття і був засуджений до смертної кари. О 10:00 ранку його привезли на каталці у камеру страти в Інституті суворого режиму Айдахо.

Троє медиків вісім разів намагалися встановити крапельницю, але з різних причин їм це не вдавалось. У деяких випадках вони не могли отримати доступ до вени, а в інших мали побоювання щодо якості вени. Вбивці пробували ввести ін’єкцію через ділянки на руках та ногах. О 10:58 оголосили, що процедура страти припиняється.

Термін дії смертного вироку для Кріча завершувався. Його адвокати подали клопотання про відстрочку страти, підкресливши, що ці невдалі спроби доводять "неспроможність департаменту здійснити гуманну та конституційну страту". Суд надав відстрочку, а штат підтвердив, що не намагатиметься стратити вбивцю. Для виконання страти державі потрібно буде отримати інший ордер.

"Ось що відбувається, коли невідомим особам, які пройшли невідому підготовку, доручають виконати страту. Це саме той нещасний випадок, про який ми попереджали державу та суди під час спроби стратити одного з найстаріших засуджених до смертної кари в країні", — заявили у Федеральній службі захисту Айдахо.

Фото Томаса Кріча Фото: Штат Айдахо

Страта Кріча мала стати першою у штаті за 12 років. Відомо, що члени медичної групи мали відповідну освіту, але їхні особи засекречені. Їхні обличчя були приховані завдяки білим покривалам, які нагадували балаклави, та темно-синім шапкам.

Під час кожної своєї спроби медики очищали шкіру спиртом, вводили знеболювальний розчин, знову протирали ділянку спиртом та намагались встановити катетер. Усе це займало декілька хвилин. Члени бригади пальпували шкіру та намагалися вставити голки.

"Кріч часто дивився на членів своєї родини та представників, які сиділи в окремій кімнаті для свідків. Його руки були прив’язані до столу, але він часто простягав до них пальці. Здавалося, він час від часу вимовляв "Я тебе кохаю" комусь у кімнаті", — передали у ЗМІ.

Після того, як страту припинили, до вбивці підійшов наглядач. Повідомляється, що він кілька хвилин розмовляв з ним пошепки та стискав йому руку.

Напередодні Кріч провів час з дружиною та з’їв свою "останню вечерю". Вона складалась зі смаженої курки, картопляного пюре, соусу та морозива.

Фото Томаса Кріча Фото: Департамент виправної служби Айдахо / TNS

Кріч скоїв не одне вбивство і провів за ґратами більшу частину свого життя. Його виправдали в одному вбивстві, що сталося у 1973 році в Аризоні, хоча влада переконана в його провині. Проти чоловіка свідчило те, що він використав картку жертви для поїздки в інший штат — Орегон.

Проте невдовзі Кріча все одно визнали винним, вже в інших вбивствах. У 1974 році він скоїв злочини в Орегоні та Каліфорнії, куди приїхав на вихідні з психіатричної лікарні.

Того ж року Кріча заарештували в Айдахо — після чергового вбивства. Американець позбавив життя двох малярів Джона Уейна Бредфорда та Едварда Томаса Арнольда. Вони підібрали вбивцю та його дівчину, коли ті подорожували автостопом.

Кріча засудили до довічного ув’язнення, тож свій наступний злочин він скоїв вже за ґратами. У 1981 чоловік забив до смерті іншого в’язня Дженсена, який був інвалідом та відбував строк за крадіжку автомобіля.

Прихильники Кріча стверджують, що він змінився. Кілька років тому він одружився — з матір’ю офіцера виправної служби. Експрацівники в’язниці розповідали, що він писав вірші та дякував їм за роботу. Водночас сторона обвинувачення нагадала, що вбивця є психопатом, і йому бракує докорів сумління та співчуття до інших.

Минулого року в Айдахо дозволили страту через розстріл, але стандартна операційна політика ще не розроблена, а приміщення для цього не побудоване. Страта за допомогою азоту у штаті не дозволена.

Нагадаємо, у січні в США провели першу страту за допомогою азоту. Вперше метод застосували на засудженому за вбивство жінки Кеннеті Сміті. Чоловік приблизно дві хвилини звивався та трусив головою. Потім з’ясувалось, що він затримував дихання так довго, як міг.

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