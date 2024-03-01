Александр Стубб официально стал 13-м президентом Финляндии: что он сказал об Украине

Новый, 13-й, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина борется за всех нас, а Россия пытается нанести смертельный удар либерализму в мире.

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Новый президент Финляндии Александер Стубб в пятницу, 1 марта, приступил к исполнению своих обязанностей. Церемония по случаю инаугурации нового президента проходила в финском парламенте. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat.

В своей речи перед парламентом Стубб выступил за мир и национальное единство и подчеркнул, что его главная задача как президента — обеспечить сохранение мира в Финляндии при любых обстоятельствах.

"Я обещаю это сделать, но когда ситуация станет сложной, я также готов принять трудные решения, чтобы гарантировать безопасность нашей страны", — заверил Стубб.

Он заверил, что хочет еще больше укрепить диалог президента с парламентом, а также пожелал правительству успехов в его усилиях по восстановлению финской экономики.

"Функционирующая экономика — это гарантия безопасности", — заметил он.

Вместе с тем Стубб высказывается за "более европейский" НАТО — в смысле того, что страны Европы должны брать на себя большую ответственность за обороноспособность Североатлантического союза. Во время своей предвыборной кампании Стубб заявлял, что не видит ограничений для участия Финляндии в НАТО и будет готов разрешить транспортировать ядерное оружие через территорию страны — хотя и не хранить там.

Фото: Из открытых источников

Финляндия и Украина

По его словам, Финляндия и весь цивилизованный мир переживают сейчас период, когда мир находится в переходном состоянии, а полномасштабное вторжение России в Украину завершило эпоху после холодной войны.

"Как нация и как Европа, мы стоим на пороге больших вопросов", — подчеркнул президент и, обратившись к дипломатическому корпусу на трех языках, призвал продолжать оказывать поддержку Украине.

"Украина борется за всех нас, а Россия пытается нанести смертельный удар либерализму в мире", — акцентировал Стубб.

Президент заметил, что пока Россия продолжает военные действия в Украине, с ней невозможно сотрудничать и иметь деловые отношения. Поэтому он пообещал быть надежным партнером западных союзников и стратегическим противником тех, кто на "Востоке бросает вызов нашим ценностям".

За день до принятия присяги Стубба президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна увеличить войска, которые она развернула вдоль своих западных границ с Европейским Союзом в ответ на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. Поэтому Стубб пообещал работать на создание "открытой, безопасной и международной Финляндии", акцентируя на стремлении объединить общество.

"Финляндия со своей стороны может повлиять на то, каким будет формироваться этот новый мировой порядок… Моя внешнеполитическая линия – это реализм, базирующийся на настоящих ценностях. Как главнокомандующий, я являюсь своеобразным "замком" крепкой обороны. Как лидер ценностей, я хочу слушать и понимать", — подчеркнул Стубб.

Что известно об Александре Стуббе

56-летний новый президент Финляндии Кай Йоран Александр Стубб является представителем той же правоцентристской "Национальной коалиции", что и премьер-министр Петтери Орпо.

В политической жизни страны он еще с 2000-х годов и с тех пор неоднократно возглавлял МИД Финляндии, в 2014-2015 годах был премьером, после этого — министром финансов.

Также у него за плечами немалый опыт работы в Брюсселе: еще до вхождения в финскую политику он занимал должность аналитика в представительстве Финляндии при ЕС, работал советником президента Еврокомиссии, председателем ОБСЕ. Был успешно избран в Европарламент в 2004 году от "Национальной коалиции".

После периода работы в правительстве Стубб надолго ушел из финской политики. С 2017 года он был вице-президентом Европейского инвестиционного банка, в последние годы возглавлял базирующийся во Флоренции "Университет Европа" (EUI). Летом 2023 года нынешний премьер-министр Петтери Орпо предложил ему баллотироваться от партии на президентских выборах, и тот согласился.

Стубб сменил бывшего президента Саули Ниинисте, который ушел в отставку после двух шестилетних сроков.

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