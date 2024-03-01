Александр Стубб офіційно став 13-м президентом Фінляндії: що він сказав про Україну

Новий, 13-й, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна бореться за всіх нас, а Росія намагається завдати смертельного удару лібералізму у світі.

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Новий президент Фінляндії Александер Стубб у п'ятницю, 1 березня, приступив до виконання своїх обов'язків. Церемонія з нагоди інавгурації нового президента проходила у фінському парламенті. Про це пише видання Helsingin Sanomat.

У своїй промові перед парламентом Стубб виступив за мир і національну єдність і наголосив, що його головне завдання як президента — забезпечити збереження миру у Фінляндії за будь-яких обставин.

"Я обіцяю це зробити, але коли ситуація стане складною, я також готовий прийняти важкі рішення, щоб гарантувати безпеку нашої країни", — запевнив Стубб.

Він запевнив, що хоче ще більше зміцнити діалог президента з парламентом, а також побажав уряду успіхів в його зусиллях із відновлення фінської економіки.

"Функціонуюча економіка — це гарантія безпеки", — зауважив він.

Водночас Стубб висловлюється за "більш європейський" НАТО — в сенсі того, що країни Європи повинні брати на себе більшу відповідальність за обороноздатність Північноатлантичного союзу. Під час своєї передвиборчої кампанії Стубб заявляв, що не бачить обмежень для участі Фінляндії в НАТО і буде готовий дозволити транспортувати ядерну зброю через територію країни — хоча і не зберігати там.

Фото: З відкритих джерел

Фінляндія та Україна

За його словами, Фінляндія і весь цивілізований світ переживають зараз період, коли світ перебуває в перехідному стані, а повномасштабне вторгнення Росії в Україну завершило епоху після холодної війни.

"Як нація і як Європа, ми стоїмо на порозі великих питань", — наголосив президент і, звернувшись до дипломатичного корпусу трьома мовами, закликав продовжувати надавати підтримку Україні.

"Україна бореться за всіх нас, а Росія намагається завдати смертельного удару лібералізму у світі", — акцентував Стубб.

Президент зауважив, що доки Росія продовжує воєнні дії в Україні, з нею неможливо співпрацювати та мати ділові відносини. Тому він пообіцяв бути надійним партнером західних союзників і стратегічним противником тих, хто на "Сході кидає виклик нашим цінностям".

За день до складання присяги Стубба президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія має збільшити війська, які вона розгорнула вздовж своїх західних кордонів з Європейським Союзом у відповідь на приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Тож Стубб пообіцяв працювати на створення "відкритої, безпечної та міжнародної Фінляндії", акцентуючи на прагненні об'єднати суспільство.

"Фінляндія зі свого боку може вплинути на те, яким формуватиметься цей новий світовий порядок... Моя зовнішньополітична лінія — це реалізм, що базується на справжніх цінностях. Як головнокомандувач, я є своєрідним "замком" міцної оборони. Як лідер цінностей, я хочу слухати і розуміти", — наголосив Стубб.

Що відомо про Олександра Стубба

56-річний новий президент Фінляндії Кай-Йоран Александр Стубб є представником тієї самої правоцентристської "Національної коаліції", що й прем'єр-міністр Петтері Орпо.

У політичному житті країни він ще з 2000-х років і відтоді неодноразово очолював МЗС Фінляндії, у 2014-2015 роках був прем'єром, після цього — міністром фінансів.

Також у нього за плечима чималий досвід роботи в Брюсселі: ще до входження у фінську політику він обіймав посаду аналітика в представництві Фінляндії при ЄС, працював радником президента Єврокомісії, головою ОБСЄ. Був успішно обраний до Європарламенту 2004 року від "Національної коаліції".

Після періоду роботи в уряді Стубб надовго пішов з фінської політики. З 2017 року він був віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку, останніми роками очолював "Університет Європа" (EUI), що базується у Флоренції. Влітку 2023 року нинішній прем'єр-міністр Петтері Орпо запропонував йому балотуватися від партії на президентських виборах, і той погодився.

Стубб змінив колишнього президента Саулі Нійністе, який пішов у відставку після двох шестирічних термінів.

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