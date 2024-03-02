Кузнецк "в огне": в России горит торговый центр, пламя полыхает на большой площади (видео)

В Пензенской области РФ за прошедшие сутки произошло три пожара, один из них — в торговом центре. С огнем безуспешно борются более 50 пожарных, посетителей удалось эвакуировать.

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В Кузнецке Пензенской области 2 марта загорелся торговый центр на улице Белинского. Огонь полыхает на площади 1500 квадратных метров, cообщило российское медиа Baza.

Посетители и работники успели эвакуироваться самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет, к месту возгорания выехали пожарные.

ГТРК "Пенза" сообщила, что всего было эвакуировано 30 человек. К тушению пожара привлечены 51 специалист и 15 единиц техники, сообщило МЧС России.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло три пожара, о причинах возгорания пока не сообщается.

Напомним, в Москве в июле прошлого года не менее 70 человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в торговом центре "Времена года".

Фокус ранее писал о возгорании в торговом центре в Санкт-Петербурге. Очевидцы говорят, что сначала услышали взрыв, а потом увидели пламя.