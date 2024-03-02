Кузнецьк "у вогні": у Росії горить торговий центр, полум'я палахкотить на великій площі (відео)

У Пензенській області РФ протягом минулої доби сталося три пожежі, одна з них — у торговому центрі. З вогнем безуспішно борються понад 50 пожежників, відвідувачів вдалося евакуювати.

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У Кузнецьку Пензенської області 2 березня загорівся торговий центр на вулиці Бєлінського. Вогонь палахкотить на площі 1500 квадратних метрів, повідомило російське медіа Baza.

Відвідувачі та працівники встигли евакуюватися самостійно. За попередніми даними, постраждалих немає, до місця загоряння виїхали пожежники.

ГТРК "Пенза" повідомила, що загалом було евакуйовано 30 осіб. До гасіння пожежі залучено 51 фахівця і 15 одиниць техніки, повідомило МНС Росії.

Загалом за минулу добу в регіоні сталося три пожежі, про причини загоряння поки не повідомляють.

Нагадаємо, у Москві в липні минулого року щонайменше 70 осіб обварилися окропом через прорив труби в торговому центрі "Времена года".

Фокус раніше писав про загоряння в торговому центрі в Санкт-Петербурзі. Очевидці кажуть, що спочатку почули вибух, а потім побачили полум'я.