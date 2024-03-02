В доме Алена Делона во Франции нашли склад огнестрельного оружия

Обыск в доме актера назначили после того, как судебный распорядитель во время визита заметил у актера в комнате оружие и предупредил об этом судью.

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Во Франции в доме звезды французского кино Алека Делона нашли склад огнестрельного оружия. Разрешения на него не было. Об этом сообщает французское издание France24.

Арсенал обнаружили в сельском доме актера в Душе-Монкорбон, что в 135 километрах к югу от Парижа, полицейские также нашли более 3 000 патронов и тир.

"88-летний Делон не имеет разрешения на владение огнестрельным оружием", — заявил местный прокурор Жан-Седрикс Го.

Обыск в домовладении актера был назначен после того, как назначенный судом чиновник, пришедший в его дом, заметил оружие и предупредил о нем судью.

Состояние Алена Делона оценивается в миллионы. В июне прошлого года он продал на аукционе около 80 произведений искусства на сумму более восьми миллионов евро.

Напомним, что ранее сообщалось, что Ален Делон признался, что хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии. Также Ален Делон признался, что поступил бы в ВСУ, если бы был на 50 лет моложе.