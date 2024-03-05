В США самолет упал возле оживленной трассы: есть жертвы (фото, видео)

По словам журналистов, пилот самолета запросил экстренную посадку в аэропорту Джона Тьюна, заявив, что у него возникли проблемы с двигателем. Полиция заявила, что все находившиеся в самолете погибли.

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В США несколько человек погибли после того, как небольшой самолет разбился на обочине автомагистрали в Западном Нэшвилле, Теннесси. Об этом пишет WSMV 4.

Сообщается, что пилот самолета запросил экстренную посадку в аэропорту Джона Тьюна, заявив, что у него возникли проблемы с двигателем. Полиция заявила, что все находившиеся в самолете погибли. Однако точное количество находившихся на борту людей пока неизвестно.

В материале сказано, что самолет разбился на обочине межштатной автомагистрали за улицей Костко возле Аннекс-Драйв между Шарлотт Пайк и Уайт-Бридж-Пайк около 19:45 по местному времени.

Мэр Нэшвилла Фредди О'Коннелл похвалил сотрудников экстренных служб, которые быстро прибыли на место происшествия.

"Наши мысли обращены к близким всех тех, кто находился на борту одномоторного самолета, разбившегося сегодня вечером возле межштатной автомагистрали № 40", — заявил О'Коннелл.

Отмечается, что во время авиакатастрофы не пострадал ни один автомобиль, ни одно здание.

В США упал самолет

Напомним, 27 февраля сообщалось, что нетрезвый водитель въехал в машину эвакуации с погибшими военными. Также 38-летний житель Львовского района и 41-летний пассажир легковушки получили телесные повреждения. Пострадал и водитель микроавтобуса. Их доставили в больницу.

Кроме того, 14 февраля стало известно, что охваченный пламенем грузовик-автовоз проехал 6 км по тоннелю. Грузовик с легковыми авто на прицепе загорелся в тоннеле, но водитель не стал дожидаться пожарных и смог выехать в безопасное место. В ДТП никто не пострадал.