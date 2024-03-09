Подорвала тюрьму и обстреляла посольство США: в Берлине задержали 65-летнюю террористку

По словам журналистов, женщину разыскивали на протяжении 30 лет. Она обвиняется в совершении трех терактов вместе с сообщниками.

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Полиция Германии арестовала участнику группировки "Фракция Красной армии" (RAF) Даниэлу Клетте. Об этом еще 27 февраля сообщило издание BBC.

По словам журналистов, женщину разыскивали на протяжении 30 лет. 65-летняя Клетте была задержана берлинском районе Кройцберг. На вертолеты ее доставили в Бремен. У нее в квартире нашли патроны к пистолету и обоймы, но самого оружия не было.

В полиции заявили, что поимка Клетте – это важный шаг в деле борьбы с "терроризмом".

В чем обвиняют Даниэлу Клетте

Как сообщает издание Bild, она обвиняется в трех терактах. В частности, 25 февраля 1990 года, по данным федеральной прокуратуры, обвиняемая вместе c другими членами RAF, попыталась спровоцировать взрыв в административном здании Deutsche Bank в Эшборне. Террористы припарковали рядом со зданием автомобиль VW Golf, в котором находилось 45 килограмм взрывчатки.

Отмечается, что в случае взрывная волна разрушила бы комнату охраны на входе в здание, в которой в это время находились три сотрудника службы безопасности Deutsche Bank AG. К счастью, запальное устройство бомбы вышло из строя.

Издание пишет, что уже 13 февраля 1991 года Клетте вместе с членами RAF совершила нападение с огнестрельным оружием на посольство США в Бонне. Так, боевики произвели не менее 250 выстрелов по зданию. 65 пуль попали в комнату, где находилось не менее десяти человек. К счастью, при этом никто не пострадал.

В материале говорится, что третий теракт произошел 27 марта 1993 года. Тогда Клетте и все еще находящиеся в розыске Эрнст Штауб и Буркхард Гарвег проникли в пустое здание тюрьмы в Гессене. Они перелезли через стену учреждения и в противостоянии смогли одолеть охранников. Затем Клетте прикрепила к стенам здания взрывные устройства, а после подорвала. Террористы нанесли ущерб в размере в 123 миллиона немецких марок.

Что такое RAF

Фра́кция Кра́сной а́рми — это немецкая леворадикальная террористическая организация, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине в 1968—1998 годах. Группировка ответственна за совершение 34 убийств, серии банковских налетов, взрывов военных и гражданских объектов.

Напомним, 16 февраля СМИ сообщали, что израильская разведка считает, что ХАМАС переживет войну благодаря поддержке в Газе. По данным разведки ЦАХАЛа, сектор Газы станет "зоной глубокого кризиса", а ХАМАС продолжит функционировать как "террористическая группа и партизанская группировка".