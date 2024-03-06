Отправляли детали для "Орланов": в Германии обвинили бизнесменов в помощи России

В прокуратуре заявили, что обвиняемые мужчина и женщина занимались поставками товаров двойного назначения в Россию через третьи страны. Общая стоимость поставленных компонентов достигла 874 тысяч евро.

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Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинение двум предпринимателям за поставку в Россию комплектующих для беспилотников в обход санкций Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Обвинение в вероятных нарушениях закона о внешней торговле выдвинуто гражданам ФРГ и РФ Вальдемару В. и Наталье С. Дело передано в Высший региональный суд Штутгарта", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Вальдемара В. обвиняют в нарушении санкций, а Наталью С. – в пособничестве и подстрекательстве к некоторым из этих нарушений

В ведомстве заявили, что обвиняемые отправляли в Россию компоненты для БПЛА "Орлан". Их российская армия использует в войне против Украины.

В прокуратуре ФРГ также заявили, что мужчина является управляющим двух компаний. Он основал их в земле Саар для международной торговли электронными компонентами. В период с января 2020 по март 2023 года компании осуществили поставки товаров двойного назначения в Россию, несмотря на санкции. Сообщается, что за упомянутый период было сделано 54 поставки.

Отмечается, что для обхода санкций ЕС Вальдемар В. сначала ввозил продукцию из-за границы в Германию, а затем переправлял на территорию России через третьи страны, в частности, через Кыргызстан и Гонконг. Для этого он использовал фирму в земле Баден-Вюртемберг, которой руководила его сообщница Наталья С.

Отмечается, что общая стоимость поставленных в России компонентов достигла 875 тысяч евро. Обвиняемый бизнесмен находится под стражей еще с марта 2023 года. В связи с особым уровнем его дело было передано в федеральную прокуратуру, которая 28 августа приняла решение о продлении ареста.

В прокуратуре заявили, что Наталья С. находилась под стражей с 9 марта 2023 года, но в конце мая приказ об ее аресте был отменен. Ее обвиняют в 14 противоправных эпизодах.

Напомним, в Германии объяснили, как произошла утечка разговора о Taurus. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, беседа проходила через защищенную платформу, однако один из участников секретной конференции пренебрег правилами безопасности и подключился через обычный мобильный интернет или Wif-Fi, будучи на авиашоу в Сингапуре.