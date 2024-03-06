Відправляли деталі для "Орланів": у Німеччині звинуватили бізнесменів у допомозі Росії

У прокуратурі заявили, що обвинувачені чоловік і жінка займалися поставками товарів подвійного призначення в Росію через треті країни. Загальна вартість поставлених компонентів сягнула 874 тисяч євро.

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Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення двом підприємцям за постачання в Росію комплектуючих для безпілотників в обхід санкцій Євросоюзу. Про це повідомила пресслужба відомства.

"Обвинувачення у ймовірних порушеннях закону про зовнішню торгівлю висунуто громадянам ФРН і РФ Вальдемару В. і Наталії С. Справу передано до Вищого регіонального суду Штутгарта", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Вальдемара В. звинувачують у порушенні санкцій, а Наталю С. — у пособництві та підбурюванні до деяких із цих порушень

У відомстві заявили, що обвинувачені відправляли в Росію компоненти для БПЛА "Орлан". Їх російська армія використовує у війні проти України.

У прокуратурі ФРН також заявили, що чоловік є керівником двох компаній. Він заснував їх у землі Саар для міжнародної торгівлі електронними компонентами. У період із січня 2020 року по березень 2023 року компанії здійснили постачання товарів подвійного призначення в Росію, попри санкції. Повідомляється, що за згаданий період було зроблено 54 поставки.

Зазначається, що для обходу санкцій ЄС Вальдемар В. спочатку ввозив продукцію з-за кордону в Німеччину, а потім переправляв на територію Росії через треті країни, зокрема, через Киргизстан і Гонконг. Для цього він використовував фірму в землі Баден-Вюртемберг, якою керувала його спільниця Наталія С.

Зазначається, що загальна вартість поставлених у Росії компонентів сягнула 875 тисяч євро. Обвинувачений бізнесмен перебуває під вартою ще з березня 2023 року. У зв'язку з особливим рівнем його справу було передано до федеральної прокуратури, яка 28 серпня ухвалила рішення про продовження арешту.

У прокуратурі заявили, що Наталія С. перебувала під вартою з 9 березня 2023 року, але наприкінці травня наказ про її арешт скасували. Її обвинувачують у 14 протиправних епізодах.

Нагадаємо, у Німеччині пояснили, як стався витік розмови про Taurus. За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, бесіда відбувалася через захищену платформу, проте один з учасників секретної конференції знехтував правилами безпеки і підключився через звичайний мобільний інтернет або Wif-Fi, будучи на авіашоу в Сінгапурі.