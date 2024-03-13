Компании ЕС поставили оборудование компании друга Путина "Новатэк" на полмиллиарда евро, — СМИ

По информации российских журналистов, итальянские компании являются крупнейшими поставщиками оборудования для проекта, суммарно превышающего 112 млн евро, за которыми следуют французские, немецкие, голландские и испанские поставщики.

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Европейские компании продолжают поставлять оборудование для проекта "Арктик СПГ 2" в России, несмотря на санкции, наложенные США и Евросоюзом. Этот проект, одним из крупнейших акционеров которого является миллиардер Геннадий Тимченко, получил оборудование на сумму 580 млн евро с момента введения санкций в мае 2022 года до конца января 2024 года. Об этом пишет российское издание The Moscow Times.

Евросоюз запретил поставки оборудования для производства сжиженного природного газа еще в мае 2022 года, а в конце 2023 года США также ввели прямые санкции против проекта "Арктик СПГ 2". Однако, по данным российской таможенной статистики, в январе 2024 года из стран Евросоюза было ввезено оборудование на сумму 24 млн евро, а в 2023 году этот объем составил более 220 млн евро.

Итальянские компании являются крупнейшими поставщиками оборудования для проекта, суммарно превышающего 112 млн евро, за которыми следуют французские, немецкие, голландские и испанские поставщики.

Проект "Арктик СПГ 2" оценивается на 25 млрд долларов и ориентирован на производство 19,8 млн тонн сжиженного природного газа в год. Согласно данным Financial Times, проект уже близок к запуску и планирует начать экспорт в 2024 году.

Несмотря на прекращение деятельности ряда иностранных компаний в России из-за санкций, поставки оборудования для проекта "Арктик СПГ 2" продолжаются. Например, немецкая Siemens прекратила свою деятельность в России в марте 2022 года, но продолжала поставлять оборудование для этого проекта до сентября 2023 года.

По оценкам Bloomberg, основные акционеры проекта, включая Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, понесли значительные финансовые потери за время войны в Украине, но продолжают инвестировать в проекты, связанные с нефтегазовой индустрией, включая "Арктик СПГ 2".

СМИ неоднократно отмечали, что Геннадий Тимченко является близким другом российского президента Владимира Путина. В частности, адвокат Тимченко заявлял, что связи предпринимателя Геннадия Тимченко с президентом России Владимиром Путиным не означают, что он "является союзником" Путина в войне в Украине.

"Даже учитывая, что Тимченко давно знает господина Путина, утверждения о том, что он его доверенным лицом – это то, что мы оспариваем, поскольку такие заявления содержат своего рода обвинение", — сказал юрист, подтверждая связь Тимченко с Путиным.

Чем занимается "Новатэк"

Вышеупомянутой компании "Новатэк" принадлежит топливный комплекс, который в ночь на 21 января был поврежден в результате атаки ударных дронов в рамках спецоперации Службы безопасности Украины в Усть-Луге Ленинградской области России. По данным Reuters, топливный комплекс "Новатэка" в Усть-Луге является ключевым звеном в энергетической инфраструктуре, обеспечивая переработку газового конденсата и производство нефтепродуктов для экспорта в Азию.

Ранее сообщалось, что американские санкции привели к приостановке поставки новых судов для российского завода по производству сжиженного природного газа. Российская компания "Новатэк" планировала использовать эти суда для перевозки топлива для проекта "Арктик СПГ-2", и без них становится трудно работать на запланированной мощности.