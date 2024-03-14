В Германии застряли три российских Ан-124: аэропорт уже накрутил РФ 2 млн евро за стоянку

Бортам уже более 40 лет и они прибыли на техобслуживание в Германию незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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В одном из аэропортов Германии из-за санкций застряли три самолета РФ. Они не могут вернуться в Россию из-за санкций и нуждаются в ремонте. Об этом пишет BILD.

Отмечается, что грузовые самолеты принадлежат российской авиакомпании "Волга-Днепр". Бортам уже более 40 лет, и они прибыли на техобслуживание в Германию в аэропорт Лейпциг/Галле незадолго до российского вторжения в Украину. Из-за санкций самолеты не могут вернуться на Родину. Один борт без двигателей, другие два — частично разобраны.

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В самолете Ил-76, который упал в РФ, находились оренбургские летчики, — губернатор

Техническое состояние самолетов — не единственная проблема. Россия должна платить аэропорту деньги за стоянку. Эта сумма уже составила около 2 млн гривен за более чем 2 года.

За парковку самолетов взимается 2,35 евро за тонну максимальной взлетной массы. Ан-124 — один из самых тяжелых грузовых самолетов в мире, в его случае это почти 400 тонн.

"Конечно, за машины, которые проходили здесь техобслуживание, взимаются другие суммы, чем за самолеты, которые припаркованы здесь лишь на несколько дней", — сказал представитель аэропорта газете Mitteldeutsche Zeitung.

По его словам, за парковку трех Ан-124 платят регулярно. Стоимость одного самолета А-124 стоит около 300 млн долларов.

Напомним, что 12 марта в Ивановской области РФ при заходе на посадку разбился самолет Ил-76 . Он упал на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома.

Также 12 марта в сети появились кадры падения российского самолета Ил-76 в Ивановской области. Сообщается, что борт пылал и взорвался в воздухе. По разным данным, погибли 12-15 человек.