"Алексей все придумал": соратники Навального рассказали, как голосовать на "выборах" в РФ

Глава ФБК Иван Жданов предложил россиянам определится с кандидатом в президенты с помощью приложения-генератора, так как "все они одинаковые преступники".

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Директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Иван Жданов призвал граждан Российской Федерации использовать при голосовании на "выборах" приложение "Фотон 2024", которое предложит случайного кандидата. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Жданов отметил, что есть только один способ проголосовать против Путина – отдать голос за любого другого человека. При этом он указал то, что у людей могут возникнуть трудности с выбором кандидата, так как "все они одинаковые преступники, развязавшие агрессивную войну".

"Алексей все придумал. И эта идея просто максимально в стиле Алексея. Пусть Вселенная сама решит. Вернее, решит абсолютная случайность в нашей Вселенной", — заявил он.

Для этой цели Жданов призвал скачать приложение "Фотон 2024", которое сгенерирует случайного кандидата. Он также опубликовал отрывок из письма, в котором эта идея только зарождалась.

"Пусть Вселенная, Бог или Навальный с небес нам поможет решить, что делать", — написал глава ФБК.

Отрывок из письма Навального Фото: Telegram

Позже Жданов также указал на то, что в РФ возникли проблемы с работой Google Play.

"Конечно это связано с "выборами" и нашим приложением", — предположил он.

Жданов заявил о блокировке Google Play Фото: Telegram

Напомним, 13 марта Представители "боевых отрядов Навального" заявили, что планируют отомстить режиму Владимира Путина за "убийство оппозиционера Алексея Навального". На фоне, предположительно, взрывных устройств авторы обращения назвали выборы в РФ "фарсом".

Ранее, 1 марта, несколько сотен жителей Москвы решили не расходиться после завершения церемонии захоронения российского оппозиционера Алексея Навального и устроили стихийный митинг, на котором выкрикивали антивоенные лозунги.