Задержания и протесты: похороны Навального переросли в ночной митинг (видео)

Российская полиция задержала около сотни протестующих. Представитель президента Владимира Путина заверил, что людей накажут в соответствии с законами РФ.

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Несколько сотен жителей Москвы решили не расходиться после завершения церемонии захоронения российского оппозиционера Алексея Навального, которое состоялось днем 1 марта. Вместо этого они устроили стихийный митинг, на котором выкрикивают антивоенные лозунги. Российские власти начали задержание непокорных граждан. Видео с места событий опубликовало росСМИ "Медиазона" в заметке в соцсети X (Twitter).

На кадрах, сделанных у забора Борисовского кладбища на окраине Москвы, собралась толпа с цветами и включенными телефонами. Люди выкрикивали лозунги с именем покойного оппозиционера: "Навальный — герои России" и "Спасибо, Алексей". Время публикации видео в 19:24, то есть через семь часов после похорон.

Кроме того, время от времени слышны антивоенные возгласы. Например, русские кричат: "Верните солдат домой!" Журналисты издания The Moscow Times отметили, что "похороны Навального переросли в антивоенный протест".

Похороны Навального — детали

Прогосударственные росСМИ несколькими словами упомянули о смерти российского оппозиционера. В частности, издание "РИА Новости" написало два сообщения: что его похоронили и что возле кладбища заметили "много иностранных дипломатов и машин посольств".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков днем 1 марта отметил, что Кремлю нечего сказать семье Навального. Также пригрозил, что участников "несанкционированных протестов" будут наказывать по закону.

Похороны Навального — комментарий Пескова Фото: Скриншот

Между тем в Telegram-канале неправительственного медиа "ОВД-инфо" сообщили о серии задержаний в 19 городах России. По предварительным оценкам, полиция арестовала почти 90 россиян (по обновленным данным — 128), которые появились у мемориалов в честь Навального и у места захоронения. Инциденты с полицией произошли в Москве, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге и др., сообщили российские журналисты. Правоохранители совершили насилие в отношении задержанных: у трех отобрали телефоны, а одного избили.

Похороны Навального — задержания Фото: Скриншот

Отметим, 1 марта в пригороде Москвы состоялась церемония прощания с российским оппозиционером Навальным. Немецкое издание Bild в первые часы церемонии предположило, что собрание людей может превратиться в протестный митинг.

В церковь, где состоялось отпевание, прибыли послы США, Великобритании, Польши и других стран — их не пропустили внутрь, как и десятки других людей, которые хотели прощаться с умершим. На окрестных улицах собралась молодежь, заметили наблюдатели. Молодые люди в какой-то момент начали скандировать "Навальный! Навальный!"

Алексей Навальный — российский общественный деятель и оппозиционер, который публиковал расследования о коррупции в окружении президента Путина. В 2020 году Кремль отравил его "Новичком", а после возвращения в РФ в 2021 году — арестовал и посадил в колонию на 25 лет.

16 февраля 47-летний россиянин умер: российские власти заявили, что причина смерти — тромб. Президент США Джо Байден заявил, что Путин несет прямую ответственность и назвал президента РФ убийцей.

Напоминаем, пресс-секретарь оппозиционера рассказала, что на кладбище включили саундтрек из фильма "Терминатор-2". Мелодия звучала в момент, когда гроб опускали в землю. Между тем Юлия Навальная опубликовала сообщение, в котором прощалась с умершим мужем.