"Будешь мной гордиться": жена Навального попрощалась с умершим оппозиционером (видео)

Жена оппозиционера Алексея Навального заверила, что была счастлива даже тогда, когда он находился в российской тюрьме. Женщина опубликовала кадры с публичных событий, в которых они вместе участвовали.

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Юлия Навальная публично попрощалась с мужем-оппозиционером Алексеем Навальным, которого 1 марта 2024 года похоронили на кладбище на окраине Москвы. Женщина пообещала Алексею, что продолжит его дело борьбы с Кремлем. Текст и видео прощания Юлия опубликовала в заметке в соцсети X (Twitter).

В прощальном обращении к мужу жена поблагодарила его за счастливые 26 лет супружеской жизни. По ее словам, даже в течение трех лет, которые он провел в российской тюрьме, Алексей мог и поддержать, и рассмешить. Юлия заверила, что будет действовать так, чтобы муж гордился ею.

"Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться".

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В последних словах Юлия Навальная трогательно попрощалась с Алексеем Навальным, вспомнив, что имеет для него кучу интересных историй и песен — когда-то она хотела, чтобы они вместе это почитали и послушали.

"Мы обязательно встретимся однажды. У меня столько для тебя нерассказанных историй, и у меня столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных, вообще, честно говоря, ужасных песен, но они про нас, и я так хотела дать тебе их послушать".

На видео, которое женщина прикрепила к своему сообщению, звучит песня российской певицы Земфиры "Пожалуйста, не умирай" и показаны кадры из супружеской и политической жизни Юлии и Алексея Навальных.

Похороны Навального — детали событий 1 марта

Отметим, похороны Алексея Навального состоялись 1 марта в Москве. Российские власти, после многодневного сопротивления, дали разрешение матери похоронить сына не тайно, а публично — на кладбище на окраине столицы. Несколько сотен москвичей пришли на церемонию прощания: очередь тянулась на полтора километра.

Полиция в определенный момент прекратила пускать граждан внутрь церкви, начались задержания участников прощания. Тем временем толпа скандировала антипутинские и антивоенные лозунги, свидетельствуют кадры с места событий.

Когда гроб опускали в землю, включили саундтрек из фильма "Терминатор-2", — по словам пресс-секретаря Навального, это была его любимая мелодия.

Юлия Навальная — деятельность после смерти мужа

Юлия Навальная — 47-летняя жена российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии 16 февраля 2024 года. После смерти мужа Навальная выступила на Мюнхенской конференции, где заявила, что президент РФ Владимир Путин убил Алексея — сначала отравив, а затем — посадив в тюрьму на 25 лет.

Жена Алексея Навального встретилась с президентом США Джо Байденом, который выразил ей слова сочувствия и поддержки. Женщина начала публично выступать против политики Путина и войны в Украине.

Напоминаем, 21 февраля аналитик Валерий Клочок рассказал Фокусу, что западные политики могут попытаться превратить Юлию Навальную во вторую "Тихановскую" — жену белорусского оппозиционера, которая находится в эмиграции.