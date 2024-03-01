"Пишатимешся мною": дружина Навального попрощалася з померлим опозиціонером (відео)

Дружина опозиціонера Олексія Навального запевнила, що була щаслива навіть тоді, коли він перебував у російській в'язниці. Жінка опублікувала кадри з публічних подій, у яких вони разом брали участь.

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Юлія Навальна публічно попрощалася з чоловіком-опозиціонером Олексієм Навальним, якого 1 березня 2024 року поховали на кладовищі на околиці Москви. Жінка пообіцяла Олексію, що продовжить його справу боротьби з Кремлем. Текст і відео прощання Юлія опублікувала в дописі у соцмережі X (Twitter).

У прощальному зверненні до чоловіка жінка подякувала йому за щасливих 26 років подружнього життя. За її словами, навіть протягом трьох років, які він провів у російській в'язниці, Олексій міг і підтримати, і розсмішити. Юлія запевнила, що діятиме так, аби чоловік пишався нею.

"Я не знаю, впораюся чи ні, але я намагатимуся".

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У останніх словах Юлія Навальна зворушливо попрощалася з Олексієм Навальним, згадавши, що має для нього купу цікавих історій і пісень — колись вона хотіла, щоб вони разом це почитали та послухали.

"Ми обов'язково зустрінемося одного разу. В мене стільки тобі нерозказаних історій, і маю стільки тобі збережених у телефоні пісень, дурних і смішних, узагалі, чесно кажучи, жахливих пісень, але вони про нас, і я так хотіла дати тобі їх послухати".

На відео, яке жінка прикріпила до свого допису, лунає пісня російської співачки Земфіри "Пожалуйста, не умирай" і показані кадри з подружнього та політичного життя Юлії та Олексія Навальних.

Похорон Навального — деталі подій 1 березня

Зазначимо, похорон Олексія Навального відбувся 1 березня в Москві. Російська влада після кількаденного спротиву дала дозвіл матері поховати сина не таємно, а публічно — на цвинтарі на околиці столиці. Кілька сотень москвичів прийшли на церемонію прощання: черга тягнулася на півтора кілометра.

Поліція в певний момент припинила пускати громадян усередину церкви, почалися затримання учасників прощання. Водночас натовп скандував антипутінські й антивоєнні лозунги, свідчать кадри з місця подій.

Коли труну опускали в землю, увімкнули саундтрек із фільму "Термінатор-2", — за словами прессекретарки Навального, це була його улюблена мелодія.

Юлія Навальна — діяльність після смерті чоловіка

Юлія Навальна — 47-річна дружина російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у колонії 16 лютого 2024 року. Після смерті чоловіка Навальна виступила на Мюнхенській конференції, де заявила, що президент РФ Володимир Путін убив Олексія — спершу отруївши, а потім — посадивши в тюрму на 25 років.

Дружина Олексія Навального зустрілася з президентом США Джо Байденом, який висловив їй слова співчуття й підтримки. Жінка почала публічно виступати проти політики Путіна та війни в Україні.

Нагадуємо, 21 лютого аналітик Валерій Клочок розповів Фокусу, що західні політики можуть спробувати перетворити Юлію Навальну на другу "Тихановську" — дружину білоруського опозиціонера, яка перебуває в еміграції.