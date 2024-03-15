Орбан призвал помочь ему "оккупировать Брюссель": что это значит, — AP

Аналитики считают, что призыв премьера Венгрии станет катализатором активности крайне правых партий, разделяющих многие ключевые позиции по всему континенту.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с критикой ЕС и "западного мира", а также призвал помочь ему "оккупировать Брюссель" на выборах в Европарламент летом этого года. Об это сообщает Associated Press.

Выступая по случаю годовщины неудачной венгерской революции 1848 года против правления Габсбургов, Орбан озвучил в своей речи нарративы, направленные против ЕС. Венгерский лидер назвал союз европейских стран имперскими оккупантами, а весь западный мир — источником бескультурья и разрушения.

"Они начинают войны, разрушают миры, перекраивают границы стран и пожирают все, как саранча. Мы, венгры, живем иначе и хотим жить иначе…", — заявил он.

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Таким образом премьер-министр Венгрии попытался мобилизовать поддержку правого популизма собственной партии, проведя резкий контраст между своей страной и "западным миром". Оппозиция иммиграции и правам ЛГБТК+, а также приверженность так называемым национальной гордости и суверенитету, как их понимает Орбан, широко освещались в его комментариях по поводу национального праздника, которые зачастую были больше похожи на предвыборные речи.

"Брюссель — не первая империя, которая положила глаз на Венгрию. Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отберет у них свободу… Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: мы должны оккупировать Брюссель", — сказал Орбан, имея в виду де-факто столицу ЕС.

Такие слова Орбана, сказанные менее чем за три месяца до выборов в ЕС, как ожидают аналитики, станут катализатором активности крайне правых партий по всему континенту, которые разделяют многие ключевые позиции Орбана.

Актуальная ситуация в Венгрии

После отставки в феврале президента страны Каталин Новак в Венгрии усилилась политическая напряженность на фоне возмущения по поводу помилования ею осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми в государственном приюте. Скандал также привел к отставке бывшего министра юстиции и оказал беспрецедентное политическое давление на правительство Орбана, которое возглавляет Венгрию с 2010 года.

Кроме того, положение Венгрии среди ее партнеров и союзников в ЕС и НАТО также оказалось напряженным. В четверг, 14 марта, посол США Дэвид Прессман в речи, посвященной 25-летию членства Венгрии в Североатлантическом альянсе, выразил обеспокоенность по поводу надежности Венгрии как союзника в военном блоке. Он заявил, что правительство Орбана "похоже, мало заинтересовано в конструктивном диалоге" для разрешения разногласий со своими партнерами.

В своей речи в Будапеште Прессман раскритиковал недавнюю обструкционистскую политику Венгрии по отношению к вступлению Швеции в НАТО и обвинил Орбана в стремлении к опасным отношениям с Россией и Китаем.

"Правительство Орбана навешивает ярлыки и рассматривает Соединенные Штаты как "противника", одновременно делая политический выбор, который все больше изолирует Венгрию от друзей и союзников", — подчеркнул Прессман.

Орбан и Трамп

Поскольку Орбан надеется на успех консервативных сил в Европе во время летних выборов 2024 года, он также установил тесные связи с частью американских правых, включая бывшего президента Дональда Трампа.

Венгерский лидер на прошлой неделе посетил Соединенные Штаты, где встретился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде и открыто призвал к победе Трампа над президентом Джо Байденом на ноябрьских выборах.

В выступлении в пятницу, 15 марта, Орбан заявил, что поддержка Трампа свидетельствует о том, что американские избиратели "бунтуют", и предсказал политический сдвиг, который пойдет на пользу консерваторам в Европе и США в 2024 году.

"Этот год станет поворотным. В начале года мы еще были одни, а к концу года нас будет большинство", — повторил он фразу, сказанную во время встречи с Трампом.

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Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 февраля призвал начать мирные переговоры, чтобы закончить войну в Украине. По словам венгерского лидера, время играет в пользу Москвы, поэтому диалог нужно начинать немедленно.