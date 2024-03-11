Орбан создал в Венгрии новую службу для подавления инакомыслия, — FT

По информации медиа, кампания нацелена на политиков, журналистов и активистов, которые получают финансирование от США.

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В Венгрии начало работать Управление защиты суверенитета (SPO), призванное предотвратить иностранное финансирование политических кампаний. Об этом сообщает издание Financial Times.

Из-за неопределенности его полномочий Управление защиты суверенитета (SPO) может направить свое внимание на различных общественных деятелей, включая политиков, правозащитников и журналистов. По данным издания, это напоминает начальные этапы российских репрессий перед началом полномасштабной войны в Украине.

Отмечается, что цель Орбана состоит в разрыве связей с фондами и донорами за рубежом, особенно в США, где привлекаются венгерские спецслужбы и пропагандистские кампании.

С начала 1990-х годов Венгрия старалась не допускать систематического влияния спецслужб на политику и публичный дискурс. Однако, как отмечают эксперты, новое агентство представляет собой совершенно новый уровень вмешательства.

Согласно законодательству, управлению разрешено обращаться за помощью к государственным спецслужбам, имея доступ к государственной информации о частных лицах. Оно также имеет право устанавливать свой бюджет и оперировать им по своему усмотрению. Однако его деятельность не подвергается судебному надзору или правовой защите, и оно опубликовывает свои выводы по своему усмотрению, без определенного графика или прозрачности.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 февраля призвал начать мирные переговоры, чтобы закончить войну в Украине. По словам венгерского лидера, время играет в пользу Москвы, поэтому диалог нужно начинать немедленно.