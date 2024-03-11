Орбан створив в Угорщині нову службу для придушення інакомислення, — FT

За інформацією медіа, кампанія націлена на політиків, журналістів та активістів, які отримують фінансування від США.

Related video

В Угорщині почало працювати Управління захисту суверенітету (SPO), покликане запобігти іноземному фінансуванню політичних кампаній. Про це повідомляє видання Financial Times.

Через невизначеність його повноважень Управління захисту суверенітету (SPO) може спрямувати свою увагу на різних громадських діячів, включно з політиками, правозахисниками та журналістами. За даними видання, це нагадує початкові етапи російських репресій перед початком повномасштабної війни в Україні.

Зазначається, що мета Орбана полягає в розриві зв'язків із фондами і донорами за кордоном, особливо у США, де залучаються угорські спецслужби і пропагандистські кампанії.

З початку 1990-х років Угорщина намагалася не допускати систематичного впливу спецслужб на політику і публічний дискурс. Однак, як зазначають експерти, нове агентство являє собою абсолютно новий рівень втручання.

Згідно із законодавством, управлінню дозволено звертатися по допомогу до державних спецслужб, маючи доступ до державної інформації про приватних осіб. Воно також має право встановлювати свій бюджет і оперувати ним на свій розсуд. Однак його діяльність не піддається судовому нагляду або правовому захисту, і воно публікує свої висновки на власний розсуд, без певного графіка або прозорості.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 29 лютого закликав розпочати мирні переговори, щоб закінчити війну в Україні. За словами угорського лідера, час грає на користь Москви, тому діалог потрібно починати негайно.