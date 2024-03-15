Незрячий депутат из Москвы отчитался, что не увидел нарушений на выборах президента РФ

Депутат заявил, что проверил работу нескольких городских и сельских участков и не увидел там нарушения избирательного права.

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В России депутат Владимир Вшивцев, который имеет недостатки зрения отчитался, что проинспектировал избирательные участки и не увидел нарушений. Об этом сообщает российское медиа SOTA.

"Незрячий депутат Мосгордумы не увидел нарушений на выборах", — говорится в сообщении.

Сам депутат в своем телеграм-канале заявил, что проверил работу избирательных участков в городском округе Истра и посетил несколько сельских участков.

"Ознакомился с организацией процесса голосования, доступности участков для маломобильных групп граждан. Пообщался и с наблюдателями, и с членами избирательных комиссий. Все происходит в штатном режиме, замечаний нет, голосование происходит в соответствии с законодательством", — отметил Владимир Вшивцев.

Владимир Вшивцев

Выборы президента РФ продлятся до 17 марта.

Напомним, что 15 марта председатель Евросовета Шарль Мишель поздравил Путина с победой на "выборах". Он заявил, что не может назвать президентские выборы в России демократическими. Результаты голосования мало у кого вызывают сомнения, а в Кремле еще в прошлом году прямым текстом заявили, что у Путина не может быть конкурентов.

14 марта, представители 20 стран мира подписали заявление, в котором отрицается законность "выборов" президента России.