Незрячий депутат з Москви відзвітував, що не побачив порушень на виборах президента РФ

Депутат заявив, що перевірив роботу кількох міських і сільських дільниць й не побачив там порушення виборчого права.

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В Росії депутат Володимир Вшивцев, який має вади зору відзвітував, що проінспектував виборчі дільниці і не побачив порушень. Про це повідомляє російське медіа SOTA.

"Незрячий депутат Мосміськдуми не побачив порушень на виборах", — йдеться в повідомленні.

Сам депутат у своєму телеграм-каналі заявив, що перевірив роботу виборчих дільниць у міському окрузі Істра і відвідав кілька сільських дільниць.

"Ознайомився із організацією процесу голосування, доступності дільниць для маломобільних груп громадян. Поспілкувався і зі спостерігачами, і з членами виборчих комісій. Все відбувається у штатному режимі, зауважень немає, голосування відбувається відповідно до законодавства", — зазначив Володимир Вшивцев.

Володимир Вшивцев

Вибори президента РФ триватимуть до 17 березня.

Нагадаємо, що 15 березня голова Євроради Шарль Мішель привітав Путіна з перемогою на "виборах". Він заявив, що не може назвати президентські вибори в Росії демократичними. Результати голосування мало у кого викликають сумніви, а у Кремлі ще минулого року прямим текстом заявили, що у Путіна не може бути конкурентів.

14 березня, представники 20 країн світу підписали заяву, у якій заперечується законність "виборів" президента Росії.