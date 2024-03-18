Чиновник из Франции уехал международным наблюдателем на выборы в РФ: реакция была мгновенной

На выходных заместитель мэра французского Талана Сирил Гоше отправился на выборы в Россию. Его руководитель Фабиан Руйне напомнил, что выборы сопровождаются войной и отсутствием оппозиции.

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Французский чиновник отправился в Россию, чтобы выступить международным наблюдателем на президентских выборах. В France Bleu сообщили о последствиях этого поступка.

Сирил Гоше был заместителем мэра муниципалитета Талан в регионе Бургундия-Франш-Конте Франции. На выходных он уехал в РФ в качестве международного наблюдателя за выборами.

Реакция руководства Гоше была мгновенной. Уже в воскресенье, 17 марта, чиновник был уволен. Решение о своем заместителе по вопросам территориального и цифрового планирования принял сам мэр. Он назвал увольнение мерой пресечения.

Мэр Талана Фабиан Руйне отметил, что президентские выборы в России отмечены отсутствием настоящей оппозиции, войной в Украине и недавней смертью Алексея Навального. Руйне заявил, что эти выборы не могут быть подтверждены чиновником из Франции.

"Эта личная инициатива никоим образом не отвечает ценностям муниципального большинства и, шире, всех избранных должностных лиц муниципального совета города Талант", — добавил он.

Напомним, президентские выборы в России прокомментировал Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Он заявил, что Владимир Путин "украл очередные выборы".

Фокус собрал реакции западных стран на переизбрание Владимира Путина в одном материале.