Чиновник з Франції поїхав міжнародним спостерігачем на вибори у РФ: реакція була миттєвою

На вихідних заступник мера французького Талана Сиріл Гоше вирушив на вибори у Росію. Його керівник Фабіан Руйне нагадав, що ці вибори супроводжуються війною та відсутністю опозиції.

Related video

Французький чиновник відправився у Росію, щоб виступити міжнародним спостерігачем на президентських виборах. У France Bleu повідомили про наслідки цього вчинку.

Сиріл Гоше був заступником мера муніципалітету Талан у регіоні Бургундія-Франш-Конте Франції. На вихідних він виїхав у РФ як міжнародний спостерігач за виборами.

Реакція керівництва Гоше була миттєвою. Вже у неділю, 17 березня, чиновника звільнили. Рішення щодо свого заступника з питань територіального та цифрового планування ухвалив сам мер. Він назвав звільнення запобіжним заходом.

Мер Талана Фабіан Руйне наголосив, що президентські вибори у Росії позначені відсутністю справжньої опозиції, війною в Україні та нещодавньою смертю Олексія Навального. Руйне заявив, що ці вибори не можуть бути підтверджені чиновником з Франції.

"Ця особиста ініціатива жодним чином не відповідає цінностям муніципальної більшості та, ширше, усіх обраних посадовців муніципальної ради міста Талант", — додав він.

Нагадаємо, президентські вибори у Росії прокоментував міністр оборони Великобританії Грант Шаппс. Він заявив, що Володимир Путін "вкрав чергові вибори".

Фокус зібрав реакції західних країн на переобрання Володимира Путіна в одному матеріалі.