"Святой Грааль": затонувший 300 лет назад корабль с "несметным сокровищем" поднимут со дна (фото, видео)

Подводный робот будет работать на глубине 600 метров, его подключат к кораблю ВМФ, с которого по камерам отследят каждое движение. Подводные изображения показали золотые монеты, пушки и прекрасно сохранившиеся китайские фарфоровые чашки на борту галеона "Сан Хосе".

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Испанский галеон "Сан-Хосе" затонул у колумбийского порта Картахена в 1708 году и оставался там до 2015 года. После того, как его нашли, началась юридические споры о тому, скотому принадлежат права собственности. Об этом пишет The Sun.

Испания, Колумбия, коренные народы Боливии и даже США заявляли права на корабль c сокровищем стоимостью 16 млрд долларов. Спор о принадлежности корабля разрешился в июле 2007 года. Верховный Суд Колумбии постановил, что любой клад на территории Колумбии необходимо разделить между кладоискателем и правительством страны. Испанские власти считают, что сокровища корабля принадлежат Мадриду, поскольку находятся на борту испанского корабля. Боливийская народность кхара-кара также заявила свои притязания на груз в качестве компенсации за испанский колониализм.

Теперь, спустя почти 10 лет после обнаружения корабля, правительство Колумбии объявило, что работы могут начаться уже с апреля.

Монеты на борту корабля

Галеон "Сан-Хосе"

"Существовало устойчивое мнение о галеоне как о сокровище. Мы хотим перевернуть эту страницу. Мы не думаем о сокровищах, а о том, как получить доступ к исторической и археологической информации на этом месте", — объяснила Альена Кайседо, директор Колумбийского института антропологии и истории.

По ее мнению, галеон может рассказать что-то неизвестное об Испанской империи и ее связях с Латинской Америкой. Историк надеется, что ее команда сможет поднять затонувший корабль со дна и выставить в музее.

Очень немногие корабли когда-либо поднимали после полного затопления, и ни один не извлекли из тропических вод.

На затонувшем корабле разный груз, но, исследователи отмечают, что сложно сказать, что с ними будет, когда поднимут на поверхность и произойдет взаимодействие с кислородом.

Подводный робот

"Мы даже не знаем, можно ли что-то поднять из воды", — уточнила она.

В начале марта министр культуры Колумбии Хуан Давид Корреа сообщил, что для извлечения предметов с корабля отправят подводного робота, чтобы выяснить, какой будет реакция предметов с кислородом.

Стоимость проекта оценивается более чем в 4,5 млн долларов. Это самая масштабная и дорогостоящая миссия по восстановлению затонувшего судна.

Подводный робот будет работать на глубине 600 метров, его подключат к кораблю ВМФ, с которого по камерам отследят каждое движение.

Останки затонувшего корабля "Сан-Хосе"

Исследователь Александра Чадид объяснила, что после трех веков в соленой воде большая часть сокровищ претерпела физические и химические изменения. Основная цель миссии — выяснить, как предотвратить разрушение предметов.

В 2017 году ВМС Колумбии отправили аппарат с дистанционным управлением на глубину, чтобы оценить, что осталось от корабля.

Подводные изображения показали золотые монеты, пушки и прекрасно сохранившиеся китайские фарфоровые чашки на корабле.

Галеон "Сан-Хосе"

Историки прозвали корабль "Святым Граалем", поскольку на нем находилось одно из самых ценных сокровищ, когда-либо затонувших в море.

Галеон Сан-Хосе

Что случилось с галеоном "Сан-Хосе"?

Это был один из нескольких кораблей, перевозивших драгоценности, ценный металл, 11 млн золотых и серебряных монет из испанских колоний в Латинской Америке.

Картина Сэмюэля Скотта "Морская битва при Картахене". Взрыв пороха в трюме испанского галеона "Сан-Хосе". На борту были драгоценности, ценный металл и 11 млн золотых и серебряных монет Фото: Creative Commons

Груз должен был помочь королю Испании Филиппу V вести войну против Британии. Корабль едва отплыл на 16 морских миль от берега, как его обнаружили англичане. Командор Чарльз Вейгер планировал захватить крупнейший корабль испанцев, но на нем что-то произошло.

После непродолжительного сражения в трюме взорвался порох, который, как писал Вейгер, был такой силы, что он чувствовал тепло, находясь на своем корабле. Со своим грузом корабль ушел на дно.

Напомним, что археологи нашли корабль времен войны за ухо Дженкинса.

Также сообщалось, что Португалия представила многоцелевой корабль — "D. João II".